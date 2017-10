"Cuando me enteré que tenía cáncer de mama pensé que me iba a morir"

Por: Marcela V. Silva

San Juan es una de las provincias que lidera el ranking de mujeres que mueren por tener cáncer de mama, es decir que el 17,5% de las pacientes fallecen por este tipo de enfermedad, según los datos aportados por el ministerio de Salud Pública. Sonia Ruiz, es una de las mujeres que padeció cáncer de mama y después de un tratamiento superó la enfermedad y hoy nos cuenta cómo vivió aquel duro momento.





Sonia tenía 37 años cuando mientras miraba una película junto a su marido descubrió que tenía un nódulo en su pecho izquierdo. Acababa de perder su único embarazo, era el año 2000 y la información digital no estaba de moda y "decir que tenías cáncer era el fin del mundo".





Antes de tener la confirmación, fue al médico y se sometió a una serie de estudios y luego de la biopsia vino lo que tanto temía. Su pecho izquierdo había sido afectado por células malignas. Bastaron algunas semanas para que fuera operada, pero mientras se sometía a otros estudios y consultaba a profesionales de otras provincias, el mundo se le vino abajo y entre lágrimas y preguntas sin respuestas, fue operada.





Luego de esa exitosa intervención comenzó con la quimioterapia. "Cada vez que me realizaban quimio dormía por dos días seguidos y ya con la segunda no tenía pelo" contó. Después de enfrentarse al espejo y ver una nueva Sonia, también tuvo que padecer el dolor que tenía su marido, madre y hermanas. "Nunca olvidaré cómo me miraban" dijo.





Por momentos no se pudo levantar, pero la fe en Dios hizo que pudiera enfrentar ese duro trance y así dejar de preguntarse ¿Por qué ella?. Sonia estuvo casi un año en tratamiento y tuvo que pasar por seis quimioterapias cuando supo que había vencido la enfermedad.





Sonia, hoy tiene 56 años, es profesora de Catequesis de la escuela Fonzolato en Rawson y con una sonrisa y con la seguridad de que es una enfermedad que se puede vencer resaltó la importancia de estar acompañada de los afectos. También hizo hincapié en que aún no hay conciencia sobre la importancia de realizarse los estudios médicos esporádicamente, pero recomendó tener confianza en los médicos. Sonia finalizó diciendo "¡Hoy el cáncer de mama se cura!"





¿Dónde puede asistir una mujer que quiere realizarse un control y no tiene cobertura médica?

Hospital Guillermo Rawson (Santa Fe antes de avenida Rawson-Capital)

Hospital Marcial Quiroga (Libertador y Calívar-Rivadavia)

Hospital de Pocito, Dr. Federico Cantoni (Av. Int. Joaquin Uñac entre 10 y 11, Villa Aberastain)

Hospital de Caucete, Dr César Aguilar (Juan B. Justo 1550).





Actividades por el día contra el cáncer de mama

-De 10 a 13 en la Plaza Seca del Centro Cívico-Jornada de prevención: Vení, Infórmate, Cuídate.

-La dirección de la Mujer de Pocito realizará una serie de actividades en la plaza Aberastain. Las que quieren podrán teñirse un mechón de color rosa para concientizar sobre este enfermedad.