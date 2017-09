Cuando la Cámara Gesell no es suficiente para inculpar: este es el procedimiento que realiza la Justicia

La Cámara Gesell es un elemento fundamental en cuanto a la riqueza y a la trascendencia de los testimonios de los niños, con respecto a las causas que se investigan en materia Penal. Pero no siempre este testimonio -que se busca lograr a partir de diversas estrategias psicológicas regidas por un protocolo de actuación- es determinante.

Luego de que los profesionales elaboren el informe final del psicodiagnóstico, el juez evaluará si es "merituable" utilizar ese elemento probatorio para imputar, procesar o condenar al denunciado. Esto depende del estado de convicción (que comprende estos tres niveles) que posee la parte acusadora para darle continuidad a la causa investigativa.

Según la Justicia, este es "un elemento probatorio más" que puede echarle luz a una situación o sembrar dudas. Si el juez no tiene clara esta situación puede ordenar nuevas medidas al respecto para profundizar el informe. Una de esas medidas es el pedido de una evaluación psicológica al menor (ya que puede haber sido inducido a mentir, ocultar u omitir sobre un hecho) o la ampliación de cámara que aporte mayores datos sobre las preguntas que surgen a partir de la cinta reproducida y el informe resuelto. Es que esta entrevista que se lleva a cabo a los menores es grabada y luego analizada por expertos.

Vale destacar que no es lo mismo la declaración de un adolescente que la de un niño; sus comportamientos son diferentes e inciden en el informe final. También se intenta ponderar los puntos más relevantes para no volver a incurrir en otro llamado a cámara, para que el menor no sea sometido nuevamente a ese proceso. Por eso, las medidas complementarias que pueda solicitar el juez –en el caso de que el resultado no sea satisfactorio- suelen ser valoradas como excepcionales de acuerdo a la gravedad del caso.

Por último, hay que remarcar que esa conclusión expresada por profesionales no es un elemento suficiente para dictar la falta de mérito o el sobreseimiento de un acusado siempre; siempre y cuando se cuenten con otras pruebas que respalden dichos fallos.