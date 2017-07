Cristina López: "Hay que trabajar en el área de la Educación acompañada de la tecnología"

Cristina del Carmen López viene de la rama de la docencia y después de varios años de trabajo en la política como intendenta y como diputada provincial dijo que este propuesta que le hizo Uñac le género "un poquito de miedo" por la responsabilidad que implicaría en el caso que resulte electa a candidata a senadora por el Frente Todos. De todos modos, se mostró segura de la decisión que tomó y apuntó, en Uno por Semana, que este es un desafío trascendental.

"Me toma muy bien en cuanto a mi historia de vida, no me sorprende el mundo de la política, es la primera vez que tengo una propuesta con un cargo nacional y esto significará un cambio estructural" dijo Cristina.

En cuanto al trabajo que se viene y que en el que ella misma espera trabajar es el área educativa. "Tengo ideas sobre leyes que hay que mejorar y nacen del contacto con la gente pero hay que tener iniciativa propia. Para mí la educación es importante y el presupuesto no debe bajar y debe estar acompañado con la tecnología" explicó la diputada provincial.

En cuanto a su contacto con la gente aclaró que ese el mejor termómetro. "El ciudadano que va de compras, que visita la escuela de su hijo es quien sabe lo que pasa en la calle y lo expresa a través de ideas" enfatizó Cristina López.

