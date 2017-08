Corte de Justicia: la notificación electrónica será el primer paso de la gestión online de expedientes

La Corte de Justicia, con la presencia de sus cinco ministros, firmó este viernes, en la Sala de Acuerdos del Poder Judicial, un convenio de cooperación con el Foro de Abogados, representado por su presidente, doctor Alfredo Mergó, para capacitar y brindar asesoramiento técnico a los profesionales de la matrícula que deberán registrarse en el sistema de "Gestión online de expedientes electrónicos", dando inicio así a la primera etapa de notificación electrónica. Esto constituye un paso histórico para el Poder Judicial, ya que el objetivo final es la total despapelización del sistema de Justicia, incorporando además herramientas de seguridad y celeridad que afianzarán el servicio.





La Dirección de Informática del Poder Judicial ha establecido una serie de etapas progresivas para la transición del actual sistema al nuevo, el cual será plenamente operativo a partir del 1 de marzo de 2018. Hasta ese momento los abogados tendrán la obligación de adecuarse a los requerimientos de la notificación electrónica, para lo cual el Poder Judicial les proveerá los formularios de inscripción, los códigos de registración de firma electrónica y la capacitación necesaria, todo con la colaboración del Foro de Abogados.





Luego, promediando el segundo semestre de 2018, se implementará en forma optativa la presentación electrónica de todas las actuaciones judiciales, lo cual será obligatorio a partir de noviembre de ese año.





El presidente de la Corte de Justicia, doctor Adolfo Caballero, expresó que "se trata de un momento histórico para la justicia en San Juan, ya que le estamos poniendo plazo cierto a la implementación del expediente electrónico. Para dar este gran paso hemos estudiado previamente la experiencia de aquellas provincias donde ya se hizo, y de esa manera nuestros especialistas han implementado un programa que nos garantizará no cometer errores. Por supuesto que la otra parte del éxito del proyecto queda en manos de los abogados, quienes deberán capacitarse y adecuarse a las exigencias del nuevo sistema. Por eso invitamos al Foro a firmar este convenio de cooperación".





Por su parte, el doctor Alfredo Mergó, presidente del Foro de Abogados, puso de relieve la importancia que reviste este avance para los profesionales de la matrícula. "Es un antes y un después; la digitalización de los procesos y de lo que antes se hacía en papel nos permitirá una gran economía de medios, no sólo económicos. Entre otras ventajas, el abogado ya no tendrá que ir y venir todo el tiempo desde y hacia Tribunales, no tendremos mesas de entrada congestionadas, y habrá un control absoluto del estado y situación de cada actuación judicial", expresó.

(Fuente: Corte de Justicia)