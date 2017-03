Correa Esbry: "La Nación no quiere darle entidad a la paritaria docente con las provincias"

En comunicación con Levantate, por Radio Blu, el subsecretario de Trabajo, Roberto Correa Esbry, manifestó que, si bien el Ministerio de Trabajo de la Nación debe regular el conflicto, en la provincia "se evaluará si es pertinente una determinación de conciliación obligatoria para la paritaria docente".

Con respecto al paro nacional, dictaminado para el 15 y 16 de marzo, Esbry expresó es necesario "primar el derecho constitucional a la educación".

El subsecretario comentó que "el paro es de orden nacional y la conciliación obligatoria la debe convocar el Ministerio de Trabajo, la provincia no tiene competencia en eso". Agregó que "la Nación no le quiere dar entidad a la negociación colectiva, no reconoce la paritaria nacional y menos sentarlos en una mesa para llegar a un acuerdo".