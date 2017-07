Correa Esbri sobre el accidente en la calera: "No podemos ser adivinos de las empresas que están activas"

Tras el derrumbe de un horno en la calera Serrano en la tarde de este viernes, el subsecretario de Trabajo, Roberto Correa Esbri, manifestó que si la gente no denuncia, ellos no pueden ser adivinos de las empresas que están activas sin declararlo.





"Esta empresa no había sido inspeccionada, sino le hubiéramos suspendido las tareas", afirmó. El motivo por el cual no fue examinada es porque la firma ha manifestado que no estaba operativa".





Por otro lado, explicó que se trata de empresas particulares que trabajan desde la clandestinidad y, en muchos casos, "son hornos familiares y precarios".





Para finalizar, el funcionario comentó que son varios los organismos encargados de prevenir los accidentes laborales.





