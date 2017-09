Causa Tellechea: la familia espera que el ex jefe de Policía explique sus fallas en la investigación

El ex jefe de la Policía, Miguel González deberá presentarse a declarar hoy, a las 9 de la mañana para dar su versión de las acusaciones que pesan en su contra, en el marco de la causa que se investiga por la desaparición del ingeniero Raúl Tellechea.La querella, representada por Conrado Suárez Jofré, manifestó a sanjuan8.com que esperan que González se presente, ya que desde hace un año aguardan para conocer los detalles que explicarían el ocultamiento de pruebas, la falsificación documentación, confección de declaraciones apócrifas y engaño al juez.Ahora Leopoldo Rago Gallo será quién indague al ex funcionario policial, que no quedará preso en todo el proceso, porque se le concedió la eximición de prisión.