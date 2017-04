Campaña Provincial de Patología Vocal: El 90% de los docentes con jornada doble están disfónicos

Una especialista en la materia, llegó a la provincia para cerrar la "Campaña Nacional de Patología Vocal" y se refirió, específicamente, al tema "Disfonía, Enfermedad Profesional en el Docente". Consideró alarmante la ausencia de políticas del Estado Nacional que eviten la aparición de graves enfermedades de la voz en los maestros y cerró: "Si se previene y educa al docente como hacer un buen uso de la voz, no van a pedir más partes médicos por esta temática".

Con motivo de la Campaña Provincial de Patología Vocal, visitó la provincia la Dra. Patricia Farías, fonoaudióloga, especialista de voz, e integrante del servicio de ORL del hospital Británico de Buenos Aires. En su tema de disertación, "Problemas de Disfonía de Voz en el Docente", la profesional recalcó que "la disfonía en el docente es considerado enfermedad profesional porque tiene que ver con su exposición vocal en el trabajo, en el aula, por la sobrecarga de voz. No ver a la disfonía como algo anormal es un error. No está bien que los docentes sean disfónicos" dijo.

A diferencia de los otros profesionales de la voz, periodistas, cantantes, locutores, en el caso del docentes no reciben entrenamientos de la voz, nadie le dicen cómo debe trabajar las cuerdas vocales para no exigirlas, ni los reposos de voz que deben hacer cada vez que hay una sobre exigencia" expresó.

Un tercio de la población mundial usa su voz de manera profesional y las en un alto porcentaje se creen que las disfonías son propias por el uso de la voz. "Toda persona que está disfónico mas de 10 días debe consultar al médico urgente, no debe considerar que esto es normal" aseguró. "El 90% de los docentes de doble jornada están disfónicos en casi todos los países del mundo, excepto en las naciones que han entendido que la educación es esencial para bajar los índices de disfonías".

Farías explicó que la "ausencia" de Estado Nacional en este tema es alarmante y preocupante. "Se lo critica al docente porque piden muchas licencias por disfonías y el tema es que no se hace nada y no se los educa a los maestros para usar bien la voz. Esta gestión debería ser del Estado y no la cumple. Si se previene y educa al docente como hacer un buen uso de la voz, no van a quedar disfónicos y entonces no van a pedir más partes" explicó la profesional.

Con relación a las muertes por patologías de voz mal tratadas, la fonoaudióloga relató que "gracias a las campañas intensivas "antitabáquicas" en los atados de cigarrillos han bajado los índices de muertes por cáncer de laringe, como la prohibición de fumar en lugares públicos. Pero lo importante es recalcar que, por cualquier motivo, la ronquera no es buena y ante la aparición, hay que consultar inmediatamente al médico. Si la voz no suena lo limpia que debe fonar, es un mal presagio" dijo.

Finalmente explicó que "toda patología es consecuencia del mal uso de la voz, y no a la inversa".

(Fuente: Ministerio de Salud Pública)