Caminatas, reuniones y sin grandes actos en el cierre de campaña local

El feriado nacional fue el debut de la semana de elecciones, que tendrá una intensa actividad en frentes y partidos de cara a la disputa final del próximo domingo. La campaña termina a las 8 del viernes y como viene sucediendo en los últimos años, en el cierre no habrá grandes actos. La mayoría de las fuerzas políticas le podrán fin a las actividades proselitistas el jueves en la tarde, dándole continuidad a las caminatas para tomar contacto directo con los vecinos.





En esta oportunidad, San Juan renueva seis bancas en el Congreso Nacional. Tres son de senador y tres de diputado nacional. Tras las PASO del 13 de agosto, en las que terminó primero por amplio margen el frente uñaquista "Todos", en la primera categoría competirán el domingo seis partidos y frentes; y en la segunda, siete.





Hoy, candidatos y operadores políticos ajustan detalles para encarar el último tramo de la campaña. Tienen por delante un puñado de días antes de la veda electoral que comienza el viernes a las 8 y la última posibilidad para salir a captar a los sanjuaninos que todavía no han decidido cuál es el voto que pondrán en el sobre.





De acuerdo a un relevamiento de sanjuan8.com, ninguno apostó a los actos multitudinarios. El frente oficialista, que tiene como socio de más peso al PJ, planea terminar el jueves con una reunión con los vecinos y representantes de organizaciones intermedias en el departamento 25 de Mayo. De todos modos, no estaba descartado que esa actividad pase para el miércoles y que la cita final cambie de lugar.





Rawson será epicentro de dos fuerza políticas de oposición: cada uno por su lado, Cambiemos y Somos San Juan eligieron ese distrito para hacer la caminata final. Mientras que Acción por una Democracia Nueva (ADN) hará visitas en algunos barrios populosos e intensificará los contactos con la prensa.





Otras dos fuerzas políticas compartirán escenario, también el jueves en la tarde. El Frente Progresista Popular tiene previsto instalarse en la peatonal de la ciudad para entregar folletos con la propuesta que quiere llevar al Congreso y la Nueva Izquierda hará una radio abierta en el mismo lugar.





Nueva Dirigencia es el único partido que disputarán los escaños de diputado nacional, solamente. El día anterior a la veda también hará una caminata y horas antes definirá si será en Rawson o Chimbas.





En el cuarto oscuro

En comparación a las primarias de hace dos meses, hay dos sectores políticos que esta vez no tendrán representación en el cuarto oscuro. La Izquierda por una Opción Socialista no alcanzó el mínimo de votos y no pasó el filtro, en tanto que el Movicom superó las PASO pero decidió bajarse de las elecciones generales por razones económicas.





Los que sí estarán son los frentes Todos, Somos San Juan, Cambiemos y Progresista Popular. Además de los partidos ADN, Nueva Izquierda y Nueva Dirigencia.





En la categoría a senadores, la pulseada es entre seis fuerzas políticas. "Todos" lleva como candidato en primer término a Rubén Uñac, Cambiemos es liderado por Roberto Basualdo, Somos va con Mauricio Ibarra, ADN postula a Martín Turcumán, Benjamín Kuchen es la cabeza del progresismo popular y Mary Garrido es la primera de Nueva Izquierda.





En diputados nacionales, los contendientes son siete. Walberto Allende encabeza Todos, Cambiemos juega con Eduardo Cáceres, Carlos Munisaga está al frente de Somos, el frente Progresista Popular lleva a Alberto Agüero, Vicente Mut va en nombre de ADN y Sergio Campos está al frente de Nueva Izquierda. A todos ellos se suma Marcelo Tejada de Nueva Dirigencia, que compite sólo por las bancas de la Cámara Baja.