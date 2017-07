Basualdo: "Para vencer la pobreza hay que eliminar la corrupción y avanzar en transparencia"

En el marco de la conferencia sobre "El nuevo escenario en la lucha contra la corrupción" que dio Germán Garavano en el Foro de Abogados de la provincia, Roberto Basualdo expresó sus conclusiones a través de las redes sociales.





El senador agradeció la visita a San Juan del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y destacó que fue una jornada muy productiva.





Por otra parte, destacó que "para vencer a la pobreza hay que generar empleo, eliminar la corrupción y avanzar en transparencia. Pagar un puente más caro, pagar una obra que no se hace, es corrupción, y se le quita la plata a quienes menos tienen. La lucha debe ser constante. Cuando este flagelo está se genera más pobreza y no permite crear trabajo, porque no llegan las inversiones", finalizó.

