Atención guitarristas sanjuaninos: el músico Marcelo Roascio dictará una clínica gratuita

El Teatro Sarmiento se prepara para recibir a todos aquellos músicos que deseen tomar la clínica que dictará Marcelo Roascio el próximo viernes 23 de junio a las 20 horas. La invitación es para todos los experimentados y los principiantes, los que saben mucho y los que saben poco, ya que éste será un evento lleno de música.

Las inscripciones se reciben de modo online a través del link http://bit.ly/TallerRock. Todos los asistentes pueden traer su instrumento para subir al escenario y tocar junto a Roascio, quien además de hablar sobre sus experiencias personales en el mundo de la música, brindará en su clínica un completo panorama de todos los elementos que un guitarrista debe saber para encarar la improvisación dentro del rock, del blues y del metal. Escalas, bases rítmicas, yeites y fraseos se combinarán en esta verdadera clase grupal, con algunos temas de la etapa instrumental del guitarrista capitalino.

En esta oportunidad, todos los participantes recibirán apuntes de cada uno de los temas tratados y participarán de sorteos de diversos accesorios musicales. Una oportunidad para conocer de cerca todo lo que un verdadero "proferock" de la guitarra puede brindar.

Este guitarrista, autor, compositor y productor argentino es pionero en la edición "Libros con Audio" de instrucción para guitarra, con más de quince títulos en su haber.

En la actualidad, lidera su proyecto instrumental "roascio RCM", con el cual grabó su cuarto CD llamado "Todo en un día", editado en Argentina por el sello Icarus Music y en EE.UU por Boosweet Records, con invitados como Stuart Hamm (bajista de Joe Satriani, Steve Vai, etc.), Walter Giardino (Rata Blanca) y Vernon Neilly (Kiko Loureiro, Greg Howe, etc.).

También, Roascio es desde Agosto del 2016 parte del trío "Manal Javier Martínez", con quienes ha tocado por ejemplo en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, en el Cosquín Rock, en Vorterix de Rosario, en el Teatro Colón de Mar del Plata, y en diversas localidades del país.

Como solista, Marcelo Roascio ha abierto en reiteradas oportunidades shows para bandas como Rata Blanca, Tren Loco, etc. y también ha trabajado junto a guitarristas extranjeros como Steve Morse (Deep Purple), Nita Strauss (Alice Cooper), Marty Friedman (Megadeth), Steve Lynch (Autograph), Tosin Abasi (Animals as Leaders), Steve Rothery (Marillion), George Benson, Greg Howe, etc. Asímismo, el guitarrista realizó shows en EE.UU. (2012, 2014, 2016) y en China (2015, 2016)

Además, realiza una Consultoría Técnica en el website más visitado por los guitarristas de habla hispana: www.guitarraonline.com.ar, colaboró en la revista española "Guitarra Actual", fue el editor de los cancioneros "Para Tocar" de editorial Melos (ex Ricordi), y desde hace ocho años dirige la revista argentina "Todo Guitarra y Bajo" de venta en kioscos de todo el país.

(Fuente: Ministerio de Turismo y Cultura)