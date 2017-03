Así será el operativo para ayudar a la población de Caucete tras los casos de intoxicación

Los ministros de Desarrollo Humano y Promoción Social, Walberto Allende; Gobierno, Emilio Baistrocchi; Salud, Castor Sánchez; y de Educación, Felipe de los Ríos; conjuntamente con el presidente de OSSE, Sergio Ruiz; y el intendente municipal de Caucete, Julián Gil; se reunieron en la Escuela Jose Chirapozu, de Caucete con supervisoras y directoras de escuelas públicas, privadas y jardines maternales. La reunión fue convocada por Políticas Alimentaria, y la Dirección de Emergencia Social del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, con el objeto de brindar detalles de la logística y para el normal inicio del ciclo lectivo.

El Comité de Crisis continúa la asistencia en el departamento del este tras los problemas en el sistema de cloración en el agua potable. Durante la jornada, las autoridades informaron los detalles de limpieza de los tanques y cisternas, que comenzó en la mañana de hoy y está a cargo de OSSE y de la Dirección de Arquitectura. Informaron sobre la entrega de dispenser de agua con sistema de pastillas potabilizadoras y entrega de elementos de desinfección que estará a cargo del ministerio de Desarrollo Humano. Además, se informó que se han organizado brigadas con trabajadoras sociales y profesionales médicos que están recorriendo las zonas más carenciadas del departamento.

Cabe destacar que la asistencia gubernamental se realiza con la coordinación de los ministerios de Desarrollo Humano y Promoción Social, Gobierno, Salud Pública y Educación, conjuntamente con la municipalidad.

Ante una sala llena de directivos de Caucete, al hacer uso de la palabra el ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Walberto Allende, destacó que llevan adelante un amplio operativo del gobierno provincial coordinado con todos los ministerios y la municipalidad de Caucete, y solicitó a las docentes que “no tiene que quedar absolutamente nada de agua en los tanques”.

Allende resaltó que “el gobierno no quiere minimizar este problema, que nos preocupa a todos por la irresponsabilidad de algunos”, y resaltó que el gobernador ha solicitado que se tomen todas las medidas necesarias para que cada uno de los cauceteros tenga la tranquilidad necesaria.

El titular de la cartera social destacó el trabajo con la municipalidad e informó que “ayer había 19 municipalidades repartiendo agua casa por casa y hoy continuamos con la entrega en todas las zonas de Caucete. Cabe destacar que también contamos con la colaboración de municipios que han provisto camiones de agua”.

Para finalizar, el ministro reiteró a las docentes “les queremos llevar tranquilidad que todas las escuelas van a contar con agua”.

Por su parte, el ministro de Educación, Felipe de los Ríos, dijo que vamos a establecer la logística de reposición del agua e informó que “la limpieza de las cisternas ya comenzó y está a cargo de obras sanitarias y la dirección de arquitectura”.

“Hoy podemos decir que la situación está prácticamente controlada, queremos llevar tranquilidad a la población, ya que, si bien Obras Sanitarias lo aceptó, esto fue un problema puntualmente de la Planta Potabilizadora de Agua aquí en Caucete y de ningún otro lugar más. Este es un inconveniente que está totalmente superado, ha sido solucionado, yo sugiero que tengan precaución en las próximas 48 a 72 horas. Simplemente con hervir el agua el problema se soluciona. Yo voy a solicitar que la gente se guíe por la información oficial, y no por informaciones falsas que andan circulando. Esta situación en las próximas horas va a tender a normalizarse” explicó De los Ríos.

El ministro de Salud, Castor Sánchez, dijo que “la situación está totalmente controlada en este momento no hay ningún caso y no hay consultas, no hubo ningún caso grave que haya necesitado una derivación”; y amplió diciendo: “Hay que llevar tranquilidad a la gente. Esto ha sido un problema puntual en Caucete y ya se ha solucionado, aun así, hay que continuar con las previsiones correspondientes y hervir el agua por las próximas 72 horas”.

“Se descarta absolutamente la escherichia coli en el agua, en ningún momento ha habido invasión de esta bacteria, ha habido 364 casos y ninguno se ha complicado” finalizó el titular de la cartera de Salud.

El ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi dijo que “estamos trabajando para solucionar los inconvenientes producto de una falla humana, se han tomado todas las medidas correspondientes para que esto no vuelva a pasar”

Por su parte, el presidente de OSSE, Sergio Ruiz dijo: “asumo toda la responsabilidad, esto que fue producido por el mal accionar de una persona de la planta de Caucete. Reconocemos el problema, y obras sanitarias es el primer responsable y yo asumo esa responsabilidad”.

“También nos hacemos responsables del problema cloacal de Caucete, próximamente vamos a estar licitando una obra de renovación de la cañería cloacal del departamento. Esto fue producto de una falla mecánica de un dosificador, por lo que se incorporó menos cloro al recomendado. Hay que reiterar que el agua no tomó contacto con líquidos cloacales, es agua sana, pero el bajo cloro permitió el desarrollo de bacterias” explicó Ruiz.

Esto es producto de una falla mecánica que viene acompañado de una falla humana destacó el presidente de OSSE.

Para finalizar, Ruiz solicitó a la población mantener la restricción al consumo de agua que no se haya hervido e informó que hoy en horas de la noche estarán emitiendo un comunicado con los análisis del agua de qué es 100% segura.

Para finalizar, el intendente Julián Gil destacó el trabajo del Comité de Crisis y de todo el gabinete provincial que está abocado a la tarea de solucionar el inconveniente.