Aranda: "Las Malvinas dejaron una herida en nuestro corazón y por eso fueron y serán argentinas"

Franco Aranda, intendente de Capital también fue parte del acto central en plaza España y emitió algunas palabras que revalorizaron la lucha de los soldados argentinos. "Muchos jóvenes con cara de niños arriesgaron su vida por un pedazo de Patria" dijo Aranda.





"Recordamos a los que no volvieron y nos sentimos orgullosos por los héroes de Malvinas" estableció el intendente. Aranda también hizo hincapié en las madres de los ex combatientes: "Es importante ponerse en lugar de las madres, esposas, hijos y amigos de los soldados que no sabían si volvían".





Aranda al finalizar su mensaje dijo que la guerra de Malvinas dejó una herida en los corazones de los argentinos y agregó efusivo: "Por todo eso por todo lo que paso, hoy, mañana y siempre las Malvinas fueron y serán argentinas".