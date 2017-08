Marcelo Arancibia a pocas horas de haber resultado electo como presidente del Foro de Abogados habló en Levantate y dijo que esta fue una elección histórica. "Para los abogados fue una elección con muchos votantes y se rompió un récord de más de 1000 colegas que nos dieron un importante respaldo para la lista 3".





El abogado pretende que no se use el "Foro de Abogados" para temas personales. Arancibia también aclaró que pretende que los abogados que aspiren a la Corte de Justicia sean aquellos que estén preparados y no los que tienen "padrino político".