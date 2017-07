Allende, entre los posible precandidatos de Uñac: "Es un orgullo que suene mi nombre"

Si bien aún no se cierra completamente la lista de precandidatos que compondrán el Frente "Todos", uno de los que más suena para encabezar la propuesta de Legisladores es Walberto Allende. Sobre este tema, el ministro de Desarrollo Humano no fue temeroso al expresarse y aseguró que "es un orgullo que suene mi nombre". Asimismo, aclaró que el gobernador aún no lo llama para ser parte de la lista.

Otro de los personajes que suena pero para encabeza la lista de Senadores es Rubén Uñac, y con su nombre se cerraría el espectro de lo "casi confirmado" por estas horas.

En tanto, el gobernador Uñac ratificó que continúa evaluando la situación y espera que "no haya internas" para la confirmación de las listas en tiempo y forma.