Abel Albino: "Donde haya pobreza tenemos que estar nosotros apoyando"

Este viernes se inauguró el centro CONIN, en el barrio La Estación con la presencia del doctor y presidente de la Fundación, Abel Albino.

El destacado profesional dijo que este problema y la desnutrición siempre existieron, "actualmente en todo el país hay un 32% de pobreza pero que antes se ocultaba y ahora se conoce más la realidad".

Además remarcó que la principal consecuencia de no alimentarse bien es un retroceso cerebral que no se recupera si no se acciona en el primer año de vida.