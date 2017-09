A los 78 años se recibió de abogado y toda su familia lo acompañó a rendir la tesis

El padre de Carlos Munisaga, diputado provincial por el frente Somos San Juan, se recibió de abogado a los 78 años, es decir que después de jubilarse de docente logró obtener su título universitario. Carlos –padre-habló con sanjuan8.com mientras viajaba hacia la provincia acompañado de sus hijos y su esposa, luego haber recibido su titulo universitario.

En comunicación con este diario relató cómo surgió su interés por la abogacía y contó emocionado que siempre quiso estudiar leyes, pero aclaró que en la provincia por mucho tiempo no existió la carrera por lo que decidió dedicarse a la ingeniería electrónica y a tres materias de obtener el título tuvo que dejar para dedicarse a la docencia.

Carlos siempre tuvo como objetivo que sus hijos fueran profesionales y luego de mucho esmero y sacrificio logró que sus cuatro hijos pudieran cumplir sus metas. Aunque en el medio de las dificultades de uno de ellos para llevar a cabo la carrera, le hizo una apuesta y lo retó para ver quién de los dos terminaba de estudiar antes.

Es así que comenzó sus inicios en el derecho. La mitad de la carrera la hizo en la UNSJ y luego el resto de las materias en la Universidad del Siglo XXI. Carlos dijo que su tesis fue aprobada en el 2016 pero recién este año recibió el título.

"Me gusta la soledad y quería viajar solo pero mi señora no pudo con su genio y les dijo a los cuatro que me acompañaran" enfatizó el ex diputado provincial por la UCR.