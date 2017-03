San Juan sufre una abrupta caída en las ventas como el resto de las provincias de frontera

Una comitiva de dirigentes empresarios de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), representantes de provincias que lindan con países limítrofes, expusieron su preocupación ante la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Cámara alta, presidida por el senador Roberto Basualdo. Mientras que la caída acumulada en las ventas minoristas de enero y febrero promedió el 3,3% anual (medida en cantidades), en las provincias de frontera como Formosa, Jujuy, Misiones, Mendoza, Catamarca y San Juan, las bajas promedio rondaron entre el 8% y 10%.

El presidente de Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Senado, Roberto Basualdo, junto a Vicente Lourenzo (vocero de CAME), Rubén Barrios (presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta), Fabián Hryniewicz (presidente de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa), Hermes Rodríguez (presidente de la Cámara de Comercio de San Juan), Adolfo Trípodi (presidente de la Federación Económica de Mendoza) e Ignacio Sadir (presidente de la Unión de Empresarios de Jujuy).

Según el relevamiento mensual realizado por CAME entre más de 1400 comercios del país, si se toman las ventas por grandes regiones geográficas, las retracciones interanuales más fuertes en el primer bimestre del año se sintieron en Cuyo (-6,9%), NEA (-6,4%) y NOA (-5,9%). También en la Patagonia los descensos promediaron el 4,7%. En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, las ventas cayeron 3,3%, en la Región Centro 2,9% y en la Provincia de Buenos Aires, 1,7%.

Las caídas más pronunciadas en esas zonas tienen una clara explicación: la cantidad de argentinos que cruzan a comprar en Chile, Bolivia, y Paraguay principalmente.

Si se toma solo el segundo mes del año, febrero, las caídas fueron más pronunciadas aún. Por ejemplo, mientras a nivel país las ventas descendieron 4,1% anual, en Cuyo el declive fue de 8,1%, en la región NEA de 7,9%, en NOA de 7,6%, en la Patagonia de 7,5%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el descenso fue de 4,5%. En la provincia de Buenos Aires, en tanto, con más heterogeneidad, la baja anual promedio del mes fue de 1,5%.

El atraso cambiario, la presión fiscal desmedida y los altos costos de producción y comercialización interno generan una preocupante desventaja para los comerciantes locales de las provincias de frontera que se ven imposibilitados de competir.

Los rubros más afectados son: electrónica, indumentaria, calzado, juguetes, blanquería, combustibles y comestibles que en países vecinos se consiguen hasta en un 60% más baratos. Las caídas no sorprenden si se tiene en cuenta que:

DE MISIONES A PARAGUAY:

En 2016, sólo por el puente Posadas-Encarnación, pasaron 12 millones de personas. Por este paso que une ambas ciudades cruzan diariamente entre 40 a 45 mil personas; en dos años, lo hicieron por tren dos millones. En el feriado largo del Carnaval 2017, se trasladaron 190 mil argentinos, gastando 124 millones de pesos.

Se estima que por mes los posadeños en Encarnación dejan unos 40 mil millones de guaraníes a los comerciantes paraguayos (115 millones de pesos. Es decir, 1.380 millones de pesos anuales aproximadamente, sin contabilizar los feriados)

Según información publicada por el diario paraguayo ABC, las compras de argentinos en la ciudad de Itapúa -cercana a la frontera misionera- se triplicaron en los últimos meses.

Según la Cámara de Industria y Comercio de Misiones, nunca se registró una crisis similar. Estimaron que si la fuerte presión tributaria no baja, sumado a la 'aduana paralela' creada por la Dirección de Rentas de Misiones, a los impuestos federales, provinciales, municipales, aseguradoras de riesgos de trabajo, aportes jubilatorios y el 21% en concepto de IVA -algo que en el Paraguay no sucede-, la caída será peor. De modo que creen que continuará el cierre de locales en cadena, lo que implica pérdida de trabajo para muchas personas, ya que en Posadas no hay industrias. Así lo sostuvieron desde esa entidad.

Por la crisis cerraron en la provincia alrededor de mil comercios según la Federación Económica de Misiones.

Vale destacar también la falta de competitividad con Brasil por retraso cambiario.

MENDOZA, SAN JUAN y NEUQUÉN A CHILE:

Casi 3 millones de argentinos cruzaron en 2016 a Chile, un 49% más que en 2015. Se estima que este año la cifra ascenderá a 3,7 millones de turistas que viajarán al otro lado de la Cordillera, un promedio de 10.000 por día, según el Servicio Nacional de Turismo de ese país limítrofe (Sernatur).

En Chile, la forma de pago elegida por los argentinos en un 90% es con tarjeta. Dado que el débito conviene por el tipo de cambio, se usa más. Luego se utiliza el crédito. Así, entre ambos tipos de transacciones, se registraron cifras que superaron los USD 830 millones (sin contar las operaciones en efectivo); es decir más de 13 mil millones de pesos.

En Mendoza, por el paso de argentinos hacia Chile, en el último año cerraron 400 comercios debido a la drástica caída en las ventas.

Cruces:

MENDOZA: por Cristo Redentor hubo un flujo vehicular promedio de 2.500 vehículos diarios y por el Cruce Pehuenche, 500 vehículos diarios.

SAN JUAN: Desde que abrió la temporada, el 5 de diciembre del año pasado y hasta el 5 de febrero, se registró el ingreso de 39.889 turistas argentinos. Por el paso Agua Negra cruzaron 17.502 vehículos, un 34% más que la temporada anterior.

NEUQUÉN: Por Cardenal Antonio Samoré cruzan 1000 vehículos promedio diarios y en Pino Hachado, 500.

Otros cruces: Sico (Salta) que no está pavimentado, San Francisco (Catamarca) y Pircas Negras (La Rioja).

DE JUJUY A CHILE O BOLIVIA:

Cruces:

Desde La Quiaca a Villazón (Bolivia) se registraron en 2016 la salida de 621.636 personas (Fuente: Dirección Nacional de Migraciones).

Desde el Paso de Jama, que conecta las localidades de Purmamarca (Jujuy) con Antofagasta (Chile) se registró el pasaje de 144.434 personas en 2016 (Fuente: Dirección Nacional de Migraciones). De diciembre a marzo se habilitaron vuelos directos desde San Salvador de Jujuy a las ciudades chilenas de Antofagasta, Calama e Iquique (zona franca de 240 hectáreas).

Las ferias de tipo saladitas venden, aproximadamente, unos 70% de productos originarios de Bolivia, ingresados al país mediante el contrabando. Además, los "bagayeros" pasan la mercadería por caminos alternativos sin ningún control.