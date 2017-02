Sabor agridulce: Correa hizo un gol y erró un penal en el apretado triunfo del Sevilla

El volante ofensivo argentino Joaquín Correa marcó hoy uno de los dos goles con los que Sevilla de España le ganó a Leicester de Inglaterra por 2-1, de local, en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa de fútbol.

Correa, ex Estudiantes de La Plata, anotó a los 17 minutos de la segunda etapa. Previamente, a los 14m. de la primera, el propio Correa malogró un penal.

El otro gol del equipo que dirige el santafesino Jorge Sampaoli, donde estuvieron en el banco de los suplentes Matias Kranevitter (ex River Plate), Luciano Vietto (ex Racing Club) y Franco Vázquez (ex Belgrano de Córdoba), lo convirtió el mediocampista Pablo Sarabia, a los 25m. del período inicial.

Por su parte, el delantero Jamie Vardy, una de las últimas apariciones del fútbol inglés pese a sus 30 años, marcó el descuento para el elenco visitante.





Previamente se registraron, por esta misma instancia, los siguientes resultados:

14 de febrero: Benfica de Portugal 1 - Borussia Dortmund de Alemania 0 y París Saint Germain de Francia 4 - Barcelona de España 0.

15 de febrero: Bayern Munich de Alemania 5 - Arsenal de Inglaterra 1 y Real Madrid Madrid 3 - Napoli de Italia 1.

21 de febrero: Manchester City de Inglaterra 5 - Monaco de Francia 3 y Bayer Leverkusen de Alemania 2 - Atlético de Madrid de España 4.

22 de febrero: Sevilla 2 - Leicester 1.