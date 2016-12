El senador nacional por San Juan Ruperto Godoy se mostró en contra del proyecto de Ganancias este mediodía en la sesión extraordinaria realizada en el Senado. "Me ganó la decepción con el dictamen que se firmó", dijo y expresó que "no me siento representado por el acuerdo firmado entre la Nación y los gobernadores. Me duele en el alma porque quiero que los trabajadores mejoren sus ingresos. Hoy el país está paralizando y las economías regionales se están cayendo, yo no estoy dispuesto a avalar eso".

En contrapartida a lo que había exclamado el gobernador Uñac, expresó "¿Esta es la gobernabilidad que estamos garantizando? Yo quiero otra gobernabilidad, quiero una con un peronismo que tenga ideas, propuestas y que sea una alternativa seria. Que piense en los sectores de trabajo, en los sectores más humildes, en pensar en la cooperación e integración regional. Yo me pregunto esta gobernabilidad que ha generado endeudamiento y presión a los gobernadores que ha generado pobreza y cierre de pequeñas y medianas empresas, que ha generado despidos y más pobreza en la Argentina", añadió.

Asimismo, aprovechó para hablar del quiebre de las economías regionales y algunos de los perjuicios que está sufriendo San Juan. "En mi provincia se nos ha liberado la importación de vinos y evidentemente esto va a tener consecuencias graves para nuestros productores y en definitiva, para los trabajadores de la zona rural", lanzó. A esta exclamación la hizo para hablar del proyecto original de Ganancias que hablaba de las retenciones mineras. "Yo iba a ser mis observaciones porque una de las fuentes de financiamiento establecía que era la minería. Una minería absolutamente estigmatizada que implica proyectos de 30 y 40 años y no se tocaba a un sector que es el que tiene mucho poder en Argentina que es el del campo. Íbamos a plantear que se incorporara al campo como fuente de financiamiento.

