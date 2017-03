River que viajó a Colombia y comienza el sueño copero

La delegación de River partió este lunes al mediodía rumbo a Colombia, donde el miércoles debutará en la Copa Libertadores frente a Independiente Medellín, y el defensor Milton Casco anticipó que será un "partido difícil e intenso".

En declaraciones a la prensa, antes de embarcar en el aeropuerto de Ezeiza, el lateral izquierdo también habló sobre el empate sin goles frente a Unión de Santa Fe, el último domingo en el reinicio del torneo de Primera División, y analizó que River no se pudo "conectar".

Casco probablemente sea titular en la izquierda de la defensa este miércoles, cuando River se estrene en el Grupo 3 de la Libertadores, donde además enfrentará a Melgar de Perú y Emelec de Ecuador.

"Debutamos en la Copa, algo que esperamos bastante. Sabemos que va a ser un partido difícil, lo tenemos que afrontar de la mejor manera. Creo que Gallardo va a elegir al que vea mejor para jugar", indicó.

Casco no esquivó que la Libertadores es el objetivo principal de este 2017, sobre todo luego de haber quedado a once puntos del líder Boca en la tabla de posiciones del torneo de Primera División.

"El objetivo es la Copa, pero el torneo estamos lejos, pero faltan muchas fechas, pero vamos a ir paso a paso", sostuvo.

Y agregó: "Nos tocó un grupo con bastante viaje, pero tenemos un gran plantel y grandes jugadores, y vamos a afrontar la competencia de la mejor manera".

Respecto a la igualdad frente a Unión en el estadio "Monumental", Casco explicó que no se pudieron "conectar", por lo que tienen "que trabajar y mejorar la conexión".

"Imaginamos un partido intenso contra Medellín, tienen jugadores rápidos, tenemos que estar atentos porque va a ser un partido duro. Creo que para ganarte un lugar tenés que demostrar día a día y que el entrenador elija a los que están mejor", analizó.

El lateral izquierdo del "Millonario" reveló también cómo está tratando de resolver determinadas situaciones tácticas con la presencia de Gonzalo Martínez por delante en su carril.

"No es un déficit, pero por ahí el Pity tiene mucho 1 vs 1 y por eso me tiró para el medio para ganar la segunda pelota. Fue un arranque difícil, pasó mucho tiempo para que se vuelva a jugar, pero ahora esperamos mejorar", finalizó.