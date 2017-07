Revivió la pelea: Chilavert le propuso a Ruggeri un mano a mano en el ring

La recordada patada que intentó darle Oscar Ruggeri a José Luis Chilavert en un partido entre Vélez y San Lorenzo en 1996 quedó inmortalizada en la historia del fútbol argentino. Los años pasaron y el recuerdo está latente, aunque más latente está la mala relación entre los dos protagonistas.

Embed

Esta vez, el ex arquero de Vélez salió directamente al cruce y desafió al Cabezón. "Con él no tomaría un café. Hace poco dijo que, si volviera a tener la oportunidad, me fracturaría. Ahí te das cuenta de que hay un rencor de su parte. Es muy fácil hacerse el guapo por televisión. Hagamos un desafío, armemos un ring en Vélez o en Boca y peleamos a cinco rounds, a ver quién queda de pie", manifestó el paraguayo en diálogo con Diario Popular.

Fiel a su estilo, Chilavert continuó: "Que todo el mundo pague 10 mil pesos la entrada y la recaudación se la damos al Garrahan. Ah, y no vale correr en el ring. Si es tan guapo, lo veremos ahí. A cinco rounds, y el que corre, pierde".