Quiere ser convocada por Marcelo Tinelli para el Bailando y hace cualquier cosa

Luciana Salazar, exparticipante del Bailando, admitió que sería "divertido" ser uno de los jurados del programa que conduce Marcelo Tinelli, luego de la renuncia presentada por Soledad Silveyra

"El Bailando es algo que a mí siempre me encanta. Sobre todo por el último porque la pasé muy bien. El segundo fue un poco duro, pero el tercero fue maravilloso y la pasé increíble", reconoció Luli en diálogo con Agarrate Catalina, que se transmite por La Once Diez.

"Además de que me gusta bailar, es el programa, Tinelli, la gente y todo el equipo de la producción. Imaginate que trabajé con ellos muchos años y tengo muy buena relación. Me encanta trabajar para Ideas del Sur, así que obviamente el Bailando es muy lindo", agregó la modelo, en pareja con el economista Martín Redrado.

Luli dio detalles de cómo es a la hora de observar con detenimiento las coreografías: "Estuve hace muy poco. Yo estuve en el rol de jurado en Canta si puedes, y eso sería muy divertido. Sacaría otra Luciana porque soy muy exigente, entonces tal vez, ahí sería un poquito más mala. Soy brava y para mí un 10 no existe. Me divertiría en algún momento ocupar ese rol porque, quizás, uno me ve como más tranquila pero no me ve en el rol de tener que calificar... ahí soy más cruda".