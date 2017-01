Lucas Tisera debutó el sábado con su grupo de cumbia "La banda del Tío" en "Pasión" y Primiciasya.com dialogó con él para que nos cuente sus sensaciones.

"Estoy muy feliz, no me esperaba toda esta repercusión. Ya veníamos armando algunos temas y cuando salió la idea de mezclar cumbia villera con cumbia colombiana fue increíble", expresó el ex "Gran Hermano".

Acerca de su separación de Cynthia Aller por lo que estuvo mal hace un tiempo, destacó: "Me siento estupendo. Ya pasó, fue un momento bastante feo para mí. De hecho le escribí un tema que se llama Sin rencores. Fue un momento feo pero ya pasó".

"A Cynthia no la vi más y tampoco tengo ganas de verla. Así que para mí es un tema muy terminado, se portó muy mal conmigo. Son cosas que no tenía que hacer y yo no las merecía. Cada uno que haga su vida y que le vaya bien, que sea feliz, pero ya está", agregó.

Este portal también habló con la morocha, quien manifestó: "No salí a hablar de él con todo lo que tenía para contar en su momento cuando estuvo por todos lados inventando barbaridades mías, imagínate menos ahora que necesita cámara para vender sus súper nuevos temas. Que Lucas venda su disco solito, yo ya aporté bastante para eso".

"Ojalá le vaya bien y le sirva toda la inspiración mía para cada uno de los temas que según él me dedica. Hasta el nombre de la banda es mío", indicó Aller.