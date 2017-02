Qué es lo que realmente está pasando en Boca Juniors

Analizar cualquier tema relacionado con Boca, así como con los otros clubes grandes del fútbol argentino, exige una lupa adicional y una demora que no siempre permiten los tiempos de un siglo XXI en clave de Fórmula 1.





Y eso, la lupa adicional y la demora, no ya por una cuestión moral, sino metodológica: cajas de resonancia tan masivas, de efecto multiplicador inmediato, invitan a la tentación de la etiqueta impactante, del cheque al portador.





Pero puestas en remojo las conclusiones categóricas y mejor examinada la cuestión encontramos, para empezar, que no hay vinculación directa entre uno y otro episodio.

Uno derivó de un entredicho en medio del entrenamiento (lo que en la jerga futbolera se da en llamar "una calentura) y el otro de una situación de origen desconocido que Centurión no quiso, no supo o no pudo manejar y desencadenó un arrebato de violencia.Se supone que amén de la sanción de rigor Barros Schelotto ha propiciado una paz definitiva entre Insaurralde y Silva y que ha depositado en la psicóloga del club la evaluación de rigor y un eventual tratamiento de Centurión, un muchacho con problemas de conducta de vieja data, esos imposibles de maquillar con el estrellato y los contratos suculentos, que, sin embargo, y en contra de las deducciones apresuradas y los prejuicios, es muy querido por sus compañeros.