Provocó que le robaran el celular para filmar un documental

"Después de que me robaron el celular, me di cuenta de cuánta información y datos personales obtuvo el ladrón sobre mí de forma instantánea. Entonces, provoqué que me robaran otro celular, pero esta vez pre-programé el dispositivo con un spyware para seguir al ladrón", escribió van der Meer el pasado martes en su canal de YouTube.



El corto -de una duración de 20 minutos- se llama "Find My Phone" y está disponible para ver (con subtítulos en inglés) en el link https://youtu.be/NpN9NzO4Mo8



"En Holanda se registran 300 reportes policiales por semana por robo de smartphones", señaló el joven.

Además, consideró que no solo se trata de "perder un dispositivo muy caro", sino también de que "un extraño tiene acceso a todas tus fotos, videos, mails, mensajes y contactos".



En el documental, van der Meer explica cómo desarrolló la idea luego de que le robaran su primer celular mientras almorzaba en la ciudad de Amsterdam.



En el transcurso del film, sigue al hombre que le robó su segundo celular, al tiempo que lee sus mensajes y mira sus conversaciones en tiempo real.

El joven holandés Anthony van der Meer provocó que le robaran su teléfono móvil, al que previamente le había instalado un programa espía (spyware), en una especie de polémico experimento para rastrear los movimientos del ladrón y realizar con ello un documental, que publicó en YouTube.