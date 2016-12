¿Prepara la despedida? Tevez tomó una difícil decisión y definió su futuro

El ídolo auriazul Carlos Tevez tomó la decisión de dejar Boca y emigrar al fútbol chino, por lo que el próximo domingo ante Colón jugará en La Bombonera su último partido oficial, y el club argentino recibirá 10 millones de dólares como resarcimiento.



Según pudo saber NA, Tevez emigrará al Shanghai Shenhua con un contrato de 25 millones de dólares por un año, y Boca recibirá una suma millonaria debido a que el jugador termina su contrato antes de tiempo, dado que tenía vigencia hasta junio de 2017.



Si bien de Boca no se confirmó nada aún y el entrenador "xeneize" Guillermo Barros Schelotto hablará luego del partido del domingo con el "Apache", el delantero ya tiene decidido terminar su segundo ciclo en el club, pudo saber NA.



El dinero que le ofrece el club chino es importantísimo y la liga del "Gigante asiático" se está transformando en la meca de muchos jugadores de renombre que llegan tentados por los dólares.



Lo que aún se desconoce es cuándo hará público Tevez o el club la decisión de alejarse, ya que Boca debe afrontar el próximo año el torneo local, en el cual se encuentra líder absoluto.



No obstante, el equipo de la Ribera no jugará el año próximo copas internacionales, algo que era el gran objetivo de Tevez para la temporada 2017.



Fuente NA