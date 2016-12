Porque se agotó el tiempo, no tendrá condena por la muerte de cinco jóvenes en ruta 40

José María Dibello fue el conductor que, llegado del partido de Lanús en un camión Fiat Iveco, dominio HDR 366 (acoplado DNV 198), chocó con un Ford Escort donde viajaban trabajadores metalúrgicos. Ellos se dirigían a Los Berros, Sarmiento, pero nunca llegaron. Fue un 13 de agosto en ruta 40, entre calles 7 y 8, Pocito, que el camión hizo una mala maniobra y embistió a los jóvenes cuyos cuerpos quedaron debajo de las ruedas del acoplado.

La conmoción por el accidente fue tremenda pero no bastó para aplicarle una pena correctiva al acusado. Aunque todo indicaba que el conductor bonaerense había tenido la culpa (no llevaba balizas ni luces refractarias), la Justicia sanjuanina lo terminó sobreseyendo por estos días ya que los plazos se vencieron, según lo firmó el actual juez del 5º Juzgado Correccional, Matías Parrón. Así es, no tendrá castigo por la muerte de cinco hombres.

Las víctimas fueron: Sergio Sebastián Aliaga (22), conductor del Ford Escort, dominio ABG 025. Los hermanos Ricardo Marcelo (21) y Cristian Leonardo Agüero (27); Sergio Valdivia (35) y Fernando Aballay (20).