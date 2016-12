Por falta de pago del Pami, las farmacias aseguran que sufren faltante de medicamentos

Representantes de las cuatro organizaciones que nuclean a colegios de farmacéuticos y farmacias de todo el país denunciaron hoy que las droguerías no están entregando medicamentos debido a la falta de pago de los laboratorios de los remedios cubiertos por PAMI, en tanto esta tarde se reunirán con el titular del organismo, Carlos Regazzoni.



"Tenemos una deuda que fue creciendo, todavía hay impagos medicamentos desde septiembre. Las farmacias fuimos abonando a las droguerías con fondos propios pero ya no tenemos crédito, entonces las droguerías dejaron la semana pasada de reponer", informó a Télam María Isabel Reinoso, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (CoFa).



La situación fue denunciada hoy mediante un comunicado firmado por CoFa junto a las otras tres entidades que nuclean a colegios de farmacéuticos y farmacias de todo el país: la Federación Argentina de Cámaras de Farmacia, la Federación Farmacéutica de la República Argentina y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina.



Reinoso explicó que el circuito es el siguiente: la farmacia vende al jubilado el remedio cubierto al 100 por ciento; en quince días promedio lo tiene que pagar a la droguería, que son las distribuidoras de medicamentos.



"En ese lapso, los laboratorios -que son los productores de los medicamentos y quienes reciben el dinero de PAMI-, deberían entregar a las farmacias notas de créditos para que nosotros podamos pagar con eso en las droguerías, pero desde septiembre que no completan los pagos", describió Reinoso.

Y continuó: "Lo que fuimos haciendo las farmacias es pagar con nuestros fondos a las droguerías, pero muchas ya no tienen ese dinero ni notas de crédito, por lo que algunas droguerías dejaron de entregar. Esto no sólo afecta a los afiliados al PAMI, sino a todas las personas porque las droguerías no reponen sólo los medicamentos de los jubilados sino todos".



La farmacéutica sostuvo, además, que "otro tema que preocupa es que aún no se ha definido el convenio de cobertura de medicamentos para el año próximo, por lo que las farmacias no sabemos en qué condiciones vamos a poder dar nuestro servicio; suponemos que se va a mantener la cobertura al 100 por ciento de los remedios para jubilados pero no en qué condiciones".

"No se puede pensar a los medicamentos como un producto, quienes trabajamos en esto sabemos que se trata de un bien social, no se puede dejar a las personas sin ellos, y mucho menos a las personas mayores", sostuvo.



El encuentro con el titular de PAMI, Carlos Regazzoni, se llevará a cabo hoy a las 15 en la sede del organismo.