Mas escuchas de Cristina y Parrilli: "Macri es un mafioso sostenido por los medios, nada más"

Una supuesta nueva escucha telefónica se conoció hoy en la que la expresidenta Cristina Kirchner le dice al exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, que Mauricio Macri es un "mafioso sostenido por los medios" y asegura que el dólar debería estar "a 20 mangos".



"Yo creo que esto se acerca a una situación que va a exigir, para recomponerla, un fuerte liderazgo. Porque está claro que Macri tampoco tiene ese liderazgo. Macri es un mafioso sostenido por los medios, nada más. Nada más", reflexiona la exmandataria sobre la actualidad política en la Argentina.



Durante la conversación, Cristina sostiene también que el Gobierno no puede "ocultar que no te alcanza plata" y apunta a que "el déficit va a ser mayor".



"Si la actividad economía se cae, no recaudas. Que mierda vas a hacer, viste. Ya tiene un tipo de cambio totalmente retrasado. Tendría que estar en 20 mangos el dólar. El dólar, para más o menos equiparar los costos internos, debería estar en 20 pesos", cuestiona la expresidente según la transcripción de la escucha telefónica que publicó en exclusiva Infobae.



Los audios forman parte de las llamadas entre Parrilli y la exjefa de Estado interceptadas en junio del año pasado por la Justicia en el marco de una causa por supuesto encubrimiento de Ibar Pérez Corradi, en ese momento señalado como el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez.



En el supuesto diálogo, los exfuncionarios critican fuertemente las medidas económicas de la actual gestión de Macri, a la que además acusa de hacer "una política de prontuario".



En este sentido, El exnumero uno de los espías opina que desde su posición tienen que "discutir no la corrupción, lo que tenemos que discutir es el modelo político...".



"Mirá, yo lo que creo es que si ellos creen que les va a ir bien de esta manera están en el horno, viste. Va a llegar un momento que la gente se va a cansar de policiales", le responde su exjefa.



Ambos se refieren primero al intendente de Lanús y exministro de Hacienda de la Ciudad, Néstor Grindetti, quien en aquel entonces era vinculado a la megacausa de corrupción de los Panama Pappers, y luego al caso de los bolsos de José López.



"Y lo del hecho de López va a pasar e inventarán otro. Escuchame, Oscar, el peronismo lo tuvo a López Rega, perdón, otro que José López. La verdad, no sé lo que piensan que va a pasar porque además se han puesto virulentos con eso porque no le encuentran la quinta pata a la cuestión económica", critica Cristina.



Por otro lado, la expresidente se enoja cuando Parrilli le menciona que hay quejas por parte de la Unión Industrial Argentina (UIA) y le contesta: "Pero ellos que se vayan a la concha de su hermana, ojalá se fundan todos".



"Hijos de puta, fueron todos los que fugaron también guita, ojalá se fundan todo, sabés, los de la UIA, ojalá se recontra refundan todos y terminemos trayendo azúcar de Cuba o de la China o de la concha del mono", agrega.



Finalmente, la referente de un amplio sector del peronismo cuenta una charla que mantuvo con José Luis Gioja, exgobernador de San Juan y presidente del PJ nacional, y cuestiona la división en el espacio.



"¿No pueden tener unidad en la diversidad? ¿No pueden juntarse cuatro compañeros de un lado y cuatro compañeros del otro, juntarse en una pieza, cagarse a trompadas y ver cómo funciona aunque no estén todos de acuerdo? ¿Vos querés regalarle el jueves o el viernes las tapas de todos los diarios a estos con las diferencias del peronismo?", le habría preguntado el líder peronista.



Además desliza su opinión sobre Sergio Massa: "No, pero lo veo flojo a él, como que no tiene liderazgo político, no tiene carisma político".



Esta nueva supuesta conversación se suma a otras que ya habían salido a la luz anteriormente y que integran la misma causa por presunto encubrimiento, que está a cargo del juez Ariel Lijo.



Tanto Parrilli como Cristina denunciaron que con estas filtraciones hubo una violación de secreto y de la privacidad, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos y malversación de caudales públicos.



El exjefe de la AFI incluso pidió que se abra una causa por este tema contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y los titulares de la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial, entre otros.