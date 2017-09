Los resultados de las PASO posicionaron a Sergio Uñac como un referente político nacional

El gobernador de San Juan se posicionó muy bien como referente político nacional luego de que el Frente Todos le sacará casi 20 puntos de diferencia a Cambiemos, en las PASO.





El primer mandatario local fue entrevistado por Diario Clarín y mostró cuál es su forma de hacer política y cuáles son las características que lo diferencian del resto.





-En San Juan le ganaron por 19 puntos a Cambiemos en las PASO. Sólo en otras dos provincias gobernadas por peronistas, Formosa y Tucumán, fueron tan amplios los triunfos del PJ. ¿Quedó mejor posicionado para la interna partidaria?

- En lo personal para mí significó mucho. Los sanjuaninos han confiado y apostado una vez más por este proyecto político. Mi horizonte es provincial, pero obviamente entiendo que esto genera un impacto nacional porque es una de las provincias en donde la ciudadanía ha acompañado un proyecto que no tiene nada que ver con el nacional. Yo no creo que la política hoy sea confrontación, de personas seguro que no, de ideas puede ser, pero hoy el gran desafío, más que lograr consensos, es articular los disensos, es ver cómo podemos convivir aún pensando distinto.

-Perdone, pero suena casi a lugar común que diga que su horizonte es sólo provincial.

- En lo inmediato seguro que no tengo otro, porque si no estaría faltando a la verdad con lo que me comprometí en San Juan. Me comprometí a estar cuatro años y lo razonable sería proponer a los sanjuaninos estar cuatro años más. Y en lo mediato en un país tan dinámico proyectarse a 6 años y medio vista es toda una aventura.

Asunción. Como gobernador con su familia.

-¿El peronismo subestimó a Macri?

-Yo en lo personal, no. Macri ha tomado la responsabilidad de tener que gobernar un país que estaba acostumbrado a ser gobernado por el peronismo, pero eso no habilita al peronismo a nada. Creo que hoy nos responsabiliza a hacer una oposición madura y constructiva. Pretendemos que al Gobierno le vaya bien y debemos tener la responsabilidad de en 2019 proponer un proyecto superador. El tiempo dirá si lo podemos hacer.

-¿Macri va a romper con el estigma de que el único que puede gobernar Argentina es el peronismo?

- Sería bueno que lo rompa. No es bueno para el país que sólo pueda ser gobernado por un partido. Además, si sólo puede ser gobernado por el peronismo, nos deja la vara a nosotros los peronistas muy baja. Si el país sólo puede ser gobernado por el peronismo, no importa cómo hagamos las cosas: bien, más o menos o mal. Al final si sólo nosotros podemos gobernar, la sociedad va a estar obligada a votarnos a nosotros. Hoy está demostrado que la sociedad no se sintió representada por nosotros y ha tomado otro camino. El peronismo, fundamentalmente los nuevos dirigentes, van a tener la gran responsabilidad de presentar un proyecto que pueda lograr el acompañamiento de los argentinos.

"Cristina Kirchner, y lo digo con todo respeto, ya no es ni representa ser una referente para el peronismo nacional"







-Otro estigma es que ningún gobierno puede seguir después de perder una elección de la provincia de Buenos Aires.

-Yo no sé cuál pueda ser el resultado en Buenos Aires en octubre, pero evidentemente en las PASO fue un resultado muy parejo con Cristina adelante. Habrá que generar la madurez política necesaria para que ni un triunfo te permita hacer cambios que sean tan centrales como para creerte el dueño de la verdad ni una derrota sea tan estrepitosa como para que te tengas que retirar de ningún lugar. Debemos ser muy ágiles los dirigentes para no enredarnos en peleas estériles, que no le dejen nada a la sociedad y que atenten, además, contra el fortalecimiento democrático.

-A raíz de la maniobra en que se le inició el juicio político al camarista Freiler y por la decisión de echar a dos funcionarios después de la protesta de la CGT, algunos empezaron a hablar de un "Macri peronizado". ¿El Presidente gobierna como un peronista?

- Los peronistas ejercemos el poder. Lo que ha demostrado el Presidente es que no se puede gobernar sin ejercer el poder, un poder que la propia sociedad le confirió.





-¿Pero se peronizó o no?

-Decir que se ha peronizado es como que nosotros somos los únicos dueños del ejercicio del poder. Pero esto tiene que ser un llamado de atención para el peronismo: Macri está demostrando que no sólo el peronismo puede ejercer el poder, parece que los demás también pueden hacerlo. Lo veo como que está ejerciendo el poder y para poder llevar adelante un país que fluctúa en sus decisiones económicas, políticas, sociales, hay que ejercer el poder.





-¿Le juega en contra al peronismo que sólo administra provincias menores?

-No, creo que eso sirva como gran motivador para el peronismo. Hoy la sociedad quiere dirigentes modernos, jóvenes, pero que tengan de alguna manera una fortaleza ideológica, que sepan explicar hacia donde quieren llevar el gobierno. El actual desafío de gobernar es éste: ya no tener uno, dos o tres gobernadores que lideren, sino un grupo de gobernadores con un poder territorial en serio. Por ahí va a pasar ese desafío de la reconstrucción del peronismo, por este grupo de gobernadores, más allá de las edades.

-¿Entra la ex presidenta en ese esquema?

-Como dije, el peronismo se va a reconstruir sobre la base de los poderes que tenemos los gobernadores.

-¿Sólo los gobernadores?

-Sobre la base de los gobernadores (Ríe).

-¿Y Cristina Kirchner?

-El desafío hoy es pensar que el país es mucho más que una pelea entre el presidente y la ex presidenta. Si el país sólo va a discutir esto tenemos muy pocas perspectivas de crecimiento como sociedad. Debemos salir de esa antinomia actual: presidente versus ex presidenta.

-¿Pero ella ya no encajaría en el PJ?

-Cristina hoy ha construido su propio partido, y es respetable, que se llama Unidad Ciudadana. Y desde ahí da una batalla provincial para ganarle al proyecto de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. La reconstrucción del peronismo puede llevarse a cabo con o sin la provincia de Buenos Aires, pero no sólo con ella. El control y el poder real del peronismo y la posibilidad de encontrar un presente que contenga a todos va a pasar por el concierto de los gobernadores que hoy tenemos el poder territorial.

-¿Me está diciendo que aunque Cristina ganase en la Provincia no tendría proyección hacia adentro del PJ?

-Ella hoy participa de un partido que está por fuera del peronismo. Hoy al peronismo en la provincia de Buenos Aires lo representa Florencio Randazzo. Para expresarse dentro de un partido hay que tener una trayectoria, una afiliación, si yo me voy hacia otro partido pierdo base de sustentación. No obstante, me parece probable que los resultados del 22 de octubre sean un gran ordenador institucional y político. El Gobierno necesita un triunfo para poder generar perspectivas y gobernar con mayor tranquilidad, lo mismo que necesito yo en la provincia de San Juan.

-Le insisto: ¿ni aun ganando en Provincia la ve como ordenadora del peronismo?

-No, creo que la reconstrucción del peronismo va a pasar por los gobernadores. Además, si ella se fue por afuera habrá que ver si tiene ganas de volver. Pero el futuro inmediato del peronismo está entre los gobernadores que obtuvieron buenos resultados en sus distritos, incluyendo a los gobernadores que quizá obtuvieron un resultado no tan cómodo, pero también son importantes.





-¿Pero qué es hoy Cristina Kirchner?

-Una ex presidenta y candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires.

-¿No es una referente dentro del peronismo?

-No, dentro del peronismo, no. Cristina Kirchner está proponiendo, y lo digo con todo respeto, un proyecto a los bonaerenses para poder llegar al Senado.

-¿El kirchnerismo está en retroceso?

-Por lo menos ha provincializado su horizonte.

-Usted fue parte del esquema de Gioja en San Juan. Incluso usted y su hermano Rubén fueron sus vicegobernadores. Pero ahora Gioja quiso ser candidato a senador y usted no aceptó. Se habló de "parricidio político".

- No, no hay para nada ninguna definición que pueda parecerse a eso. Nos pusimos de acuerdo. No hubo interna en San Juan, conversé mucho con Gioja este tema. Parecía oportuno que concluyera su mandato como diputado. En realidad trabajamos todos la campaña y gracias a eso logramos casi 50 puntos y Cambiemos menos de 30.

-Se dice que usted se molestó cuando Gioja acompañó al kirchnerismo en un pedido de juicio político contra Macri por el polémico acuerdo con el Correo.

- Me enteré después de que eso ya había ocurrido. Respeto absolutamente la decisión de firmar ése o cualquier otro proyecto que pueda presentar, pero a mí me parece que no sumaba a la institucionalidad en general.

-¿Por qué las provincias mineras defienden tanto una actividad tan controvertida y que algunos sostienen genera poco empleo?

-El Presidente la defiende, yo también. Genera empleo de manera directa, que en mi provincia pueden ser entre 12.000 y 15.000 puestos de trabajado, y de manera indirecta hay que multiplicar por tres mínimo. En mi provincia hay una pequeña zona cultivable, el resto es desierto y geografía montañosa. ¿Si no hacemos minería qué hacemos? Los proyectos políticos que se presentaron el 13 de agosto debemos haber sacado el 92 o 93% del total de los votos. La minería representa el 70% de las exportaciones y el 40% del producto bruto interno de San Juan.

-¿Lo preocupa que ante el planteo judicial de la provincia de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano, la Corte afecte recursos que se reparten entre las provincias?

Sí. Lo del Fondo del Conurbano se han animado a plantearlo ahora en campaña. Si lo hicieron ahora es porque lo van a ejecutar. Mi temor es que yo tenga que aportar a ese fondo. Si le tienen que dar más a Buenos Aires, no hay problema, pero tiene que salir de la masa primaria de la coparticipación..

-Es decir, del Tesoro Nacional.

-Sí, que salga de ahí.

-¿No hay otro camino?

-Creo que si ellos proponen un proyecto serio, que implique darle mucho más a Buenos Aires y algo más al resto de las provincias, todos vamos a coincidir. Nadie quiere que le vaya mal a la gobernadora Vidal. Pero tampoco sirve que para que le vaya bien a ellos nos tenga que ir mal a nosotros.





Vocación política y pasión por la familia y el fútbol

Su carrera arrancó oficialmente con una desgracia. Joaquín Uñac, su padre, conocido como "Coco", dueño de la principal ferreteria de Pocitos e histórico afiliado al PJ, dio el salto a la política en 1995 cuando se presentó, y fue electo, intendente del pueblo. En 1999 lo reeligieron, pero no pudo completar su segundo mandato: murió de cáncer el 15 de enero de 2003. Sergio Uñac, su segundo hijo varón, se desempeñaba hasta ahí como asesor legal de la Municipalidad. Una de las primeras decisiones del sucesor de su padre fue echarlo. Pero a fines de ese año, Sergio Uñac se presentó como candidato a intendente. Ganó, pero por un punto: la diferencia a su favor fue de apenas 250 votos. "Ni yo lo podía creer", recuerda . En la elección municipal siguiente, en 2005, su lista ganó por paliza: cosechó el apoyo del 70% de los vecinos.

Desde Pocitos se proyectó a toda la provincia. En 2007 fue reelecto como intendente y, con su impulso, su hermano Rubén, 6 años mayor, fue electo vicegobernador de José Luis Gioja.

Cuatro años después, el propio Sergio Uñac fue electo vice de Gioja. En 2015 alcanzó la gobernación. En un característico manejo peronista del poder, este año bloqueó a Gioja, que pretendía presentarse como candidato a senador. Y puso a un dirigente de máxima confianza:su propio hermano Rubén.

La ferretería de la familia ya no existe y él ya no vive en el pueblo. Pero su vínculo con el lugar continúa intacto: su madre, de 78 años, aún vive en Pocitos. El reside en la capital sanjuanina, en una casa ubicada a 7 cuadras de la gobernación y que le pertenece (la residencia oficial está desocupada).

Está casado con Silvana Rodríguez, una compañera de la Facultad de Derecho con la que se puso de novio cuando tenía 21 años. Dice que no tiene problemas para desenchufarse: tiene en su casa un pequeño gimnasio y por las noches, antes de acostarse, hace ejercicios. En los veranos se dedica a su verdadero hobby, que es el ciclismo de ruta: "Salgo una o dos horas, durante la siesta".

También juega al fútbol con un equipo que armó cuando estaba en la Legislatura. "Siempre gana mi equipo, pero por casualidad no por otra cosa", ríe. Aunque se dice que el poder también se sufre, Uñac lo niega. "Siempre hay momentos de complicaciones a la hora de tomar decisiones y a veces te duele, pero no creo que haya que definir eso como un sufrimiento".

-¿Su padre habrá vislumbrado hasta dónde llegaría en política?, quiere saber Clarín.

-Supongo que sí, por lo menos es lo que me dijo alguna gente después de que él había fallecido. Lo único que él llego a ver de mi carrera política fue cuando gané una interna y fui electo presidente del PJ de mi departamento.





Itinerario

Nació el 15 de febrero de 1970, en Pocitos, San Juan. Hijo del ferretero del pueblo, pasó allí su infancia. Hizo la primaria en una escuela ubicada a dos cuadras de su casa y el secundario en el Don Bosco de la capital sanjuanina. Después, se fue a estudiar a Córdoba, donde en 1994 se diplomó de abogado. Volvió a Pocitos y al año siguiente su padre fue electo intendente. En 2003 él mismo fue elegido intendente del pueblo y reelecto en 2007. En 2011 fue el vice de José Luis Gioja y en 2015 asumió como gobernador y titular del PJ provincial. Casado, tiene tres hijos:Melania (21), Gonzalo (20) y Facundo (17).





Al toque

Un proyecto: Conectar San Juan al mundo con el futuro túnel de Agua Negra.

Un desafío: Que la política sea la confrontación de proyectos y no de personas.

Un sueño: Un país unido trabajando por un proyecto nacional.

Un recuerdo: Los nacimientos de mis tres hijos.

Un líder de hoy: Barack Obama.

Un prócer: Sarmiento. Pudo proyectar a través de la educación la mirada del país 100 años.

Una sociedad que admire: Corrigiendo algunos errores, la argentina.

Una persona que admire: Mi padre. Un dirigente que caminaba por el pueblo hablando con los vecinos.

Una comida: Asado.

Una bebida: Vino nacional y si es de San Juan, mejor.

Un placer: Andar en bicicleta.

Un libro: Dos. "Civilización y barbarie" y "Por qué fracasan las naciones".

Una película: Invictus.

Una serie: Designated survivor