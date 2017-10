La campaña de Cambiemos llegó a su fin por la aparición del cuerpo en el Río Chubut

Más allá de las palabras del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, al arribar ayer a última hora de la tarde a Esquel, no hubo ninguna voz oficial vinculada a la aparición del cuerpo, tras el rastrillaje llevado a cabo en la mañana de ayer por buzos de la Prefectura y ordenado por el juez Gustavo Lleral, que investiga el caso Maldonado. De hecho, no hay previsto por ahora ningún pronunciamiento oficial hasta tanto no se determine la identidad de los restos hallados. Se especula con que podría hablar por la tarde el ministro de Justicia, Germán Garavano.