Daniel Hadad confesó que sufrió presiones y el armado de una causa durante la gestión kirchnerista

Una vez más Alejandro Fantino al frente de Animales Sueltos logró una entrevista tan interesante como polémica. El periodista y empresario Daniel Hadad se sentó frente a Fantino y habló de sus tiempos al frente del holding de medios que dirigió durante gran parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que vendió al empresario Cristóbal López.

Hadad, cinco años después, reveló las presiones que recibió desde el gobierno anterior y contó distintos incidentes que precipitaron su decisión de venderle en 2012 al Grupo Indalo, de López, el canal C5N y sus emisoras Radio 10 (AM710), Pop 101.5, Fm Vale 97.5, Mega 98.3 y Radio TKM 103.7.

En diálogo con Alejandro Fantino, Hadad contó que "quizás no tuve la espalda empresarial y económica que tuvieron otros grupos (de medios) que tal vez sufrieron una presión igual o peor", explicó Hadad, en relación al accionar del gobierno kirchnerista sobre los medios de comunicación. En otro tramo de la charla, Hadad sostuvo que durante la década K "la Argentina vivió un momento de crispación muy grande y donde algunas libertadas de expresión se vieron amedrentadas" y aclaró que "mi caso no fue el único".

En este sentido, Hadad contó que a principios de 2012 "me armaron una causa" cuando "20 inspectores de la AFIP fueron hasta las oficinas de mi contador", teniendo todos los papales y pagos en regla, señaló. Por este tema, "fui a ver a un funcionario muy importante de la AFIP", en clara alusión a Ricardo Echegaray, titular del organismo durante la gestión anterior, a quien le pidió explicaciones, pero "el funcionario" respondió (gesticuló Hadad) señalando hacia arriba, dando a entender que la orden venía de un nivel de responsabilidad superior. Además, reveló que este funcionario le preguntó en esa reunión: "¿Cuántos hijos tenés? ¿Sabés que por esta causas vos y tu mujer pueden ir presos?". Molesto, Hadad le juró: "No vas a poder comer en ningún restaurante porque donde te vea te voy a cagar a trompadas".

Para el empresario, el quiebre que desencadenó esta especie de persecución estatal se dio cuando, desde el gobierno de Cristina Kirchner, una persona, a la que no mencionó, le pidió que desvincule de sus medios a los periodistas Marcelo Longobardi y Luis Novaresio, y él se negó a hacerlo.

El empresario también dio detalles de otras presiones que recibió durante la gestión de Cristina Kirchner: "De repente que te llame una empresa que auspiciaba y te diga: 'no sé como decirtelo, tengo que levantar la pauta', pero si la radio va primera, le dije", contó en alusión a una empresa telefónica que decidió no seguir acompañando comercialmente a una de sus emisoras.

Además, el empresario mencionó dos episodios que, para él, fueron más que llamativos. "Una noche estaba cenando con mi familia en un restaurante y de repente tres tiros rompieron uno de los vidrios del lugar", contó. Y también se refirió a la sospechosa caída de dos antenas de sus radios en un predio policial del Gran Buenos Aires.

Cansado de esta seguidilla de episodios y al frente de medios que eran"exitosos pero no rentables", ya que el mayor porcentaje de la pauta publicitaria de sus radios y del canal C5N provenía del Estado y no de empresas privadas, terminó aceptando la oferta de Cristóbal López, que pagó US$ 49,5 millones por el 75% de C5N y el 48% de Radio 10 y las cuatro FM, que eran las participaciones accionarias que Hadad tenía.

Tal como informó en 2016 el periodista de este medio, Alejandro Alfie, "Daniel Hadad, se reunió con el socio de Cristóbal López, Fabián de Sousa, y le ofreció US$ 22 millones para comprarle casi todos los medios que le había vendido en 2012", pero hasta el momento no trascendieron más detalles del avance de esa negociación.