"Ya no aguanto más" dijo un jubilado y se pegó un tiro en la sede de Anses

"Ya no aguanto más. Dejame sólo. Este es mi destino. No puedo seguir viviendo en esta situación", le expresó Estivill a su sobrina. El abuelo también adujo problemas económicos a su situación personal. Instantes después, todos los presentes le gritaron que no hiciera nada, pero fue en vano, el hombre apretó el gatillo con el arma sobre su cabeza.