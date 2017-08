Gamal Uzair, personaje reconocido por haber intentado incursionar en el mundo de la política y por ser el hijo de la ex intendenta de 9 de Julio no deja de sorprender. Luego de que fuera detenido, junto a su novia, por ser parte de una banda de narcotraficantes trascendió otro tipo de maniobras delictivas que realizaba junto a dos cómplices más.





Gamal Gorino, no solo es particular por su nombre si no por las estafas que realizaba. Este hombre también fue acusado de usurpar la vivienda de un anciano que falleció; y no obstante a esto junto a la ayuda de un amigo alias "El Pacha" también lograron sacar un préstamo a nombre del muerto.





¿Cómo hicieron? Uzair y "el Pacha" buscaron a otro anciano que se pareciera al fallecido y lo llevaron para que realizara los trámites de la tarjeta y así obtener los préstamos. Estos datos fueron confirmados a sanjuan8.com por fuentes que pidieron reservar su identidad.





El pasado fin de semana Gamal, "el Pacha" y el abuelo actor fueron detenidos y trasladado al Servicio Penitenciario de Chimbas.

el pacha.jpg