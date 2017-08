Una mujer, víctima de violencia de género, espera hace 8 meses la cuota alimentaria

Adelgazó más de 10 kilos en unos pocos meses, a veces no come para darles a sus hijos, tiene los ojos cansados y la inunda la desesperanza. Se trata de una mujer, mamá de tres pequeños de 8,4 y 2 años que fue y es víctima de violencia de género.





Natalia-nombre ficticio -estuvo casada más de 10 años con el padre de sus hijos de apellido Jófre. Durante el matrimonio vivió la pesadilla de ver como su pareja se drogaba y alcoholizaba cada fin de semana, además sus celos generaban un maltrato psicológico, verbal y hasta físico que hizo que después de 10 años se animara a pedirle que se fuera.





Natalia se quedó sin trabajo porque la habían echado de una sucursal bancaria porque fue varias veces con marcas en su rostro debido a las golpizas que recibió. Con la indemnización que recibió se compró un auto okm que quedó en manos del agresor. Cuando se fue de su casa le robó las llaves originales, el duplicado, se lo llevó y nunca más se lo regresó.





Desde hace un año que están separados pero Jófre la acosa a través de mensajes de textos en donde la amenaza siempre está presente. Cuando viene a ver a sus hijos la insulta y le grita "zorra" delante de los pequeños. Luego de varios episodios muy violentos María se animó a ir hasta la Comisaría de la Mujer y pidió una restricción perimetral.

denincia retriccion violencia de genero.jpg





El agresor nunca la cumplió, viene cuando quiere y en varias ocasiones los propios vecinos fueron quienes notaron que espiaba a su ex pareja. En el medio de esto Natalia pidió el divorcio y la cuota alimentaria, su abogada inicio los trámites y desde principio de año que espera que el Segundo Juzgado de Familia dictamine una cuota alimentaria. Mientras tanto se las arregla como puede, come y viste a sus hijos con la ayuda de sus padres y hermanas. A veces cuenta que no almuerza para que ellos puedan hacerlo. Para el día del niño ninguno de los tres recibió regalo, pero si tuvieron la visita de su padre que una vez más violó la restricción, se metió a la casa y nuevamente los insultos y zamarreos estuvieron presentes.





El martes fue a buscar al mayor de los niños a la salida del colegio y no lo regresó a su hogar. El jueves hizo lo mismo y María intentó realizar una denuncia en la Comisaria 29 de Santa Lucia que no le tomaron porque no contaba con unos papeles legales que certificaran horario y días de las visitas.





"Como voy a tener régimen de visita si ni siquiera tengo un régimen de cuota alimentaria " dijo desesperada porque no podía ver a su hijo. Natalia cuenta con asesoramiento privado y en los últimos días recibió asistencia psicológica en el área de la mujer, que a la vez realizaron un informe sobre violencia económica que espera que se adjunte a la causa que tramita el juez Gustavo Almirón, junto a la exposición que realizó en seccional de su zona.





Mientras tanto lleva 240 días sin recibir un peso de la cuota alimentaria y espera que la burocracia de la justicia en algún momento dictamine a su favor. María está en una situación crítica en donde suplica que se atienda su caso. "Tengo mucho miedo por mis hijos y por mí, siento que a nadie le importa lo que este hombre haga".





Si sos víctima de violencia de género llamá al 144 o a la Comisaría de la Mujer 4-280378