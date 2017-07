Una mujer escrachó a su ex en Facebook y lo acusó por violencia de género

Una mujer explotó en las redes sociales y decidió contar el calvario que vivió en una larga relación de pareja. La usuaria "Nativa Karen Flores" dio detalles de los momentos complicados que soportó durante el noviazgo que tuvo con Emilio Dominguez.

La joven escribió una carta para que todos sus amigos tomaran conocimiento de lo sufrido durante la relación y también lo que debe soportar después de romper la pareja.

El posteo rápidamente se llenó de comentarios y comenzó a circular en la red social con cientos de reacciones.

Esto fue lo que escribió "Nativa Karen Flores":

"A ver es algo que ya no lo puedo aguantar mas ni mi conciencia ni mi nada estoy cansada y me siento una hipocrita por reguardar a tremendo FACHO, MACHISTA Y VIOLENTO . Estuve 3 años en pareja con un violento , enfermo el y enferma yo por aguantarlo. Vivi en la manipulacion y lo quiero hacer publico muchisimos saben quien es. Y muchos sin saber lo que me hacia ya sabian o se daban cuenta que era violento despues de hace 5 meses que ya no estoy con el. Sigue molestandome , tiene mi face hackeado y ahora mi wsp. Tanto que lo maneja como quiere y sabe todo lo que hago , donde voy. Tuve que poner una perimetral. Tengo cualquier cantidad de testigos que me vieron la cara desfigurada. Me pego en la calle , me pego en mi casa en la suya, en frente de su hermanita. Me tuvo encerrada en su pieza casi un mes para que mis viejos no me vieran la cara de como me la habia dejado. Estoy artaaa y ahora tengo que aguantar que maneje mi wsp. A este tipo hay escrachar pegarle alguien como me pego no se puede , de hacerme rebotar la cabeza en el piso unas 5 veces seguidas. Y meterme patadas en la cara y en la panza nooo, ya no puedo mas como mujer me siento una hipocrita al no cuidar a mis hermanas ojala nadie mas pase por esto. Yo ya no se que hacer. Se llama. Emilio Pollo Dominguez"

Embed