Una adolescente fue violada mientras sufría un ataque de epilepsia

Una adolescente de 15 años denunció que mientras estaba en el suelo sufriendo un ataque de epilepsia fue abusada sexualmente por dos chicos de 14 y 15 años dentro de un club deportivo de la localidad santiagueña de San Martín.

Según la denuncia interpuesta en la comisaría local, cuando la adolescente cayó al suelo los dos menores de edad la arrastraron hasta el vestuario del club donde consumaron el abuso.

El hecho que ocurrió en una localidad del departamento San Martín es investigado por la fiscal Cecilia Gómez Castañeda.

De acuerdo con el relato de una tía de la menor, ésta se encontraba charlando con algunos amigos cuando sufrió un ataque de epilepsia, una enfermedad provocada por un desequilibrio en la actividad eléctrica de las neuronas del cerebro.

Minutos después, despertó en el vestuario de un club deportivo, sin ropa y junto a dos jóvenes que estaban con sus pantalones a mitad de pierna.





La adolescente llegó a la casa y relató lo ocurrido a su madre, y por vía telefónica a una tía que sin titubear, acudió a la policía e interpuso la denuncia.





La fiscal Gómez Castañeda ordenó una inspección ocular al vestuario del club donde la menor habría sido encerrada y abusada y también pidió el secuestro de la vestimenta de la víctima, ahondaron las fuentes.





Este martes, la víctima fue conducida al Cuerpo Médico Forense que confirmó el ataque sexual, publica el diario El Liberal.





A la vez, el cuadro se torna dramático, a raíz de una aparente endeblez emocional de la menor, según se supo.





Por ende, la funcionaria exhortó asistencia las 24 horas, extensiva para cuando la adolescente retorne con su familia.





Ahora, sobrevendrá una batalla judicial, pero de desenlace no tan imprevisible ya que debido a la de edad de los atacantes, la Justicia no puede abrirles un proceso: se los considera no punibles.





Sin embargo, trascendió que la fiscal abogaría por tratamientos psicológicos para los menores e impedimentos de contacto y evitar que se aproximen a la adolescente.





También, un minucioso informe socioambiental, a fin de cerciorarse si el dúo puede ser controlado, o no, por sus familiares.





Si fuera una constante la inconducta, nadie descarta que la Justicia inste a internación; al menos, hasta que no sean peligrosos para la sociedad.





La epilepsia es una enfermedad del sistema nervioso, debida a la aparición de actividad eléctrica anormal en la corteza cerebral, que provoca ataques repentinos caracterizados por convulsiones violentas y pérdida del conocimiento.