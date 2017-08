Un juez en la cuerda floja: intentan demostrar que "no le hizo favores" a un ex diputado que sería su amigo

El caso que inició por una denuncia contra Sebastián Merino por una supuesta violación contra la hija de un ex diputado está llegando a los momentos culminantes. En el medio, quedó al descubierto que el juez que lleva la causa, que procesó al joven y que lo mandó al penal sería amigo íntimo de Alfredo Castillo.

Esto se destapó con la prueba contundente de que el juez fue testigo de casamiento de Castillo y que mantienen una relación amistosa por lo cual no puede ser parte de la causa. La defensa de Merino ha solicitado la desvinculación del juez y la inmediata nulidad del proceso para que Merino salga libre. Es que incluso, hasta la fiscalía apoyó el pedido ya que considera que el joven no es culpable porque se demostró que hubo sexo consentido y no violación. Entonces, también quieren lograr el absoluto sobreseimiento del chico.

Por otra parte, debido a la sospecha de que hubo adulteración en documentos que se manejaron "bajo cuerda" con la participación del juez, el defensor Antonio Falcón interpondrá –a su debido momento- el pedido de jury contra Guillermo Adarvez.