Un hombre perdió el celular y fue por eso que descubrieron que era un violador de niños

"Esto no termina acá, se debe seguir trabajando para esclarecer otras cuestiones", aseguró Giannoni al diario tucumano. La fiscalía no descarta que en los ataques sexuales haya participado por lo menos una persona más que filmó los aberrantes actos. Por otra parte, quiere comprobar si el sospechoso pertenece o no a una red de pedofilia internacional.