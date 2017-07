Un fiscal de Flagrancia fue denunciado por violencia económica y él contó que su ex varias veces lo golpeó

A pocos días de haber asumido como fiscal de Flagrancia, Adrián Riveros, fue denunciado por su ex pareja por violencia económica. La mujer se acercó hasta el área de la Mujer en Rivadavia y expuso que el padre de su hija no pasaba una cuota acorde a lo que ganaba.





Una vez que la denuncia llegó al Tercer Juzgado de Familia y su propia hija le contó lo que hizo la madre, él decidió contar las internas que tenía con la mujer. En comunicación con radio Sarmiento, Riveros, detalló que hasta el momento no fue notificado y no conoce el tenor de la denuncia.





El fiscal explicó que se separó en el año 2010 y a pesar de que fueron a terapia de pareja e intentaron volver a formar una familia nada resultó. "En muchas ocasiones mi ex pareja me golpeó y rasguñó", dijo conmovido. "Intenté denunciar en la Comisaría 13ª y me mandaron a la Comisaría de la Mujer y tampoco obtuve respuesta" explicó.





El profesional, oriundo de Iglesia, contó que hace dos años pidió la tenencia de su hija de 8 años y hasta el momento no obtuvo respuesta. "No me acerco a ella, no le mando mensajes para evitar este tipo de cosas" agregó.





El abogado se puso a disposición de la Justicia y explicó que quien decidirá el monto de la cuota alimentaria será el juez que interviene. Por otra parte también resaltó que hay violencia contra los hombres; "Te la tenés que comer porque sos hombre".