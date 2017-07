Tras la detención de Piero habló su presunta víctima: "Si él se entregó es porque sabe lo que hizo"

Melina Plaza contó el calvario que vivió con su ex novio, quien la maltrató, insultó y propinó golpes de puño, sin ningún tipo de pudor. Luego de entregarse el abusador, Piero Ortiz, la joven pide que la justicia actúe lo más rápido posible y "que se den cuenta que lo que está haciendo es grave".





"Estoy shockeada, pero si se entregó así es porque sabe lo que ha hecho y que mintió en los medios", dijo Melina, quien decidió no mostrar su cara para relatar su testimonio.





Con respecto al relato de los hechos ocurridos del pasado 24 de junio, denunció que salió a bailar con sus amigas y se lo encontró a Ortiz en el lugar, situación que no se esperaba. "Hubo un forcejeo porque no me quise ir con él del boliche y me pegó dos piñas en el estómago y una en la espalda", dijo.





Lo más paradójico de la situación es que la joven ya lo había evidenciado anteriormente. "Radiqué la denuncia en septiembre de 2016, pero su abogado presentó una eximición de prisión y quedó liberado", comentó. La situación, en esa oportunidad, también fue en un boliche, donde el implicado amenazó a la víctima y a su hermano, además de ir a hacer problemas al hogar familiar.





Mirá la nota completa: