El tránsito por calle Santa Fe y Mendoza se vio convulsionado por un siniestro vial que generó caos vehicular por algunos minutos. Un motociclista terminó saltando de la moto en la que circulaba porque se le vino un colectivo de la empresa Mayo.





Según comentó el conductor de 33 años, quien no quiso dar su apellido-él transitaba por calle Santa Fe-aparentemente por el lado izquierda-y el móvil 16 no puso el guiñe para doblar y lo impactó. El hombre no registró heridas y fue atendido por una ambulancia que llegó al lugar.