Salió a cenar con sus compañeros de trabajo y uno de ellos la golpeó hasta quebrarle el tabique

Todo parecía ser una noche más y de repente se convirtió en la peor pesadilla de una mujer. La víctima fue atacada por su supervisor, quien la acercaba a su casa. Según fuentes policiales, la mujer de unos 38 años dijo que mientras la golpeaba la tiró del auto en movimiento.

Al igual que en otras oportunidades, la chica salió a cenar con el resto de sus compañeros de trabajo, entre ellos un supervisor, y cuando la noche llegaba a su fin, éste se ofreció a llevarla. Ella aceptó y mientras viajaba en el auto comenzó a sentirse mal, y luego se descompuso. En ese mismo momento sin mediar palabras su jefe, de apellido Maturano, le pegó dos puñetazos y la tiró del auto en movimiento.

La víctima logró reponerse como pudo, y en medio del dolor y el desconcierto, realizó la denuncia en la Comisaría 3ª de Trinidad.

El violento episodio ocurrió durante la madrugada del viernes, y en la jornada del lunes, a través de una radiografía se estimó que la mujer tenía una fractura de tabique. El supervisor fue separado de la empresa y ella intentó realizar otra denuncia en la Comisaría de la Mujer, pero no fue recibida, ya que no eran pareja y no mantenía ninguna relación sentimental.

Por otra parte, desde el área de la Mujer, explicaron que este tipo de agresiones deber ser denunciadas en las comisarías barriales. Además informaron que han registrado varios casos similares, en donde las mujeres ha sido atacadas por sus amigos o compañeros de trabajo.

Interviene el 4º Juzgado de Instrucción.