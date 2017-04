¿Quién es el juez de Ejecución que liberó al violador que asesinó a Micaela?

Diario UNO de Entre Ríos pudo conocer anoche que Sebastián José Luis Wagner fue liberado por el juez de Ejecución de Penas y Medidas de Gualeguaychú, Carlos Alfredo Rossi, a pesar de tener todos los informes negativos para otorgarle el beneficio. Es más, hasta el propio equipo técnico del juez recomendó que no lo liberaran. Sin embargo, Rossi benefició con la libertad condicional al joven de 30 años condenado a nueve años de cárcel por dos violaciones cometidas en Concepción del Uruguay.

Según fuentes judiciales, Wagner tenía dictámenes desfavorables del Equipo Técnico Criminológico y del Consejo Correccional de la Unidad Penal Nº 9, donde estaba alojado. También tenía dictamen negativo del Equipo Interdisciplinario del Juzgado de Ejecución de Penas, o sea del equipo de Rossi, pero además el fiscal dictaminó desfavorablemente porque el artículo 13 del Código Penal requiere dictamen favorable de peritos para su reinserción social y no los tenía. Pese a toda la negativa, Rossi le concedió la libertad condicional. No es descabellado que en las próximas horas se presenten denuncias contra el magistrado, quien podría llegar a ser destituido si se comprueba que no actuó como corresponde.

Pese todos los informes negativos, el juez de Ejecución de Penas y Medidas de Gualeguaychú, Carlos Alfredo Rossi, le otorgó a Wagner el beneficio de la libertad condicional el 5 de julio de 2016 para su condena, que tenía fecha de agotamiento el 16 de julio de 2018. En esa resolución , el magistrado le impuso algunas condiciones, como fijar domicilio en una vivienda ubicada en el barrio Holanda, casa 3, Manzana 39 A-1, de Gualeguay, y "abstenerse de frecuentar lugares nocturnos, consumir alcohol y estupefacientes".

También le ordenó a Wagner "desempeñar una actividad laboral o profesional de conformidad a su capacidad y/o conocimiento, o bien capacitarse cursando los estudios pertinentes". Otra de las restricciones era la de "abstenerse de mantener contacto alguno con las víctimas de los hechos por los que cumple condena y en caso de concurrencia ocasional en la vía pública, mantenerse a una distancia mayor a los 100 metros".

Además, el juez le impuso "realizar tratamiento psicoterapéutico por su problemática de violencia sexual y adicciones, debiendo el servicio social de la Unidad penal 7 orientar a dicho interno sobre el lugar de realización y periodicidad del mismo".