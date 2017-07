Por la causa del Rey de la Salada, cayeron dos hombres involucrados

Dos hombres acusados de cobrar alquiler bajo amenazas y extorsión a puesteros que vendían mercaderías en la feria La Salada en Buenos Aires, fueron detenidos tras una serie de allanamientos en la localidad chaqueña de Castelli.

Se trata de Miguel Ángel López, apodado "Dulce" y Claudio López, conocido como "Tito", quienes fueron aprehendidos la noche del viernes. Los hombres tenían pedido de captura por asociación ilícita, en la causa que lleva adelante el juzgado de Garantías 3 de Lomas de Zamora a cargo del magistrado Gustavo Alberto Gaig.

Las detenciones se concretaron en la vía pública en la localidad de Castelli, ubicada a 120 kilómetros de Sáenz Peña. Los acusados integran la banda conocida como "los chaqueños", junto a otra persona identificada como Alfredo Almirón, detenido semanas atrás, según consignó la agencia DyN.

Por otra parte el fiscal de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, pidió el viernes la prisión preventiva para el administrador de la feria La Salada, Jorge Castillo, y otros 24 detenidos acusados de integrar una asociación ilícita que amenazaba y extorsionaba a puesteros del predio de Ingeniero Budge.

Castillo, apodado el "Rey de La Salada", fue detenido el 21 de junio en el marco de un procedimiento en el cual mostró resistencia a los tiros e hirió a un efectivo policial, motivo por el cual fue acusado por "homicidio en grado de tentativa agravado".

El administrador del predio es hasta ahora el único imputado en la causa paralela por evasión impositiva y lavado de dinero que lleva adelante el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, tras el allanamiento a la feria Punta Mogotes, una de las tres de La Salada en la que se secuestraron 11 millones de pesos y 6 mil dólares.

Perseguido. Este viernes, Castillo cuestionó su detención durante una entrevista difundida por Radio La Salada. "Me entregaron, esto es un secuestro político", sostuvo, aunque no dio nombres de a quienes se refería. "Todos estamos en libertad condicional en la Argentina, están rompiendo la democracia, yo tengo que estar a derecho, no me pueden detener si no hice nada. Al poder le molesta que tengo razón", lanzó. (Fuente: Perfil)