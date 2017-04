Por el estado del cuerpo de Micaela García no se pudieron sacar muestras genéticas

Los peritos que trabajan en la investigación del crimen de Micaela García, la joven de 21 años que fue violada y asesinada en la ciudad de Gualeguay, no pudieron extraer muestras genéticas de terceros en su cuerpo.



Esa circunstancia fue precisada por el jefe de la Dirección Criminalistica de la Policía de Entre Ríos, Ángel Iturria, quien explicó que no se pudo extraer las muestras de ADN por el avanzado estado de descomposición en el que fue encontrado el cuerpo de la joven.



El funcionario admitió que la única prueba física que vincula a Sebastián Wagner, el principal sospechoso, con el crimen son los cabellos de la joven encontrados en la bolsa de una aspiradora que se usó en en su auto.



Iturria explicó que "cuando un cuerpo entra en estado de descomposición, como en este caso, también se descompone cualquier otro tejido que pueda ser útil para la determinación de ADN".



Los primeros resultados de la autopsia en el cuerpo de la estudiante asesinada habían arrojado que fue golpeada -se encontraron signos de que intentó defenderse-, que habría sufrido violencia sexual y que fue finalmente estrangulada.



Las pruebas apuntan a que Micaela fue asesinada en el interior de la Renault 18 Break perteneciente a Wagner el mismo primero de abril que desapareció después de salir a caminar sola a la salida de un boliche.



Este miércoles, Wagner admitió que fue el autor del crimen de Micaela al prestar declaración indagatoria ante el fiscal Ignacio Telenta, que se desplazó a la Cárcel de Federación para cumplir el trámite.



También señaló que no es el único responsable del hecho y apuntó a su patrón en el lavadero en el que trabajaba, Néstor Pavón, quien actualmente se encuentra detenido como sospechoso de encubrimiento.



Micaela era una militante del Movimiento Evita oriunda de Concepción del Uruguay que estudiaba profesorado de educación física, desapareció el sábado 1 de abril tras salir de un boliche bailable y fue encontrada muerta siete días más tarde, con signos de haber sido estrangulada y posiblemente violada.



Las cámaras de seguridad, apenas comenzó a investigarse el hecho y cuando la chica se encontraba desaparecida, habían detectado que el auto de Wagner circuló cerca de la joven mientras ella caminaba por las calles de la ciudad y a partir de ese momento, el hombre comenzó a ser intensamente buscado.



Por esos días, también fueron detenidos Pavón y Fabián Ehcosor, un militar retirado pareja de la madre de Wagner, también acusado de colaborar con el asesino.



Wagner había salido de la cárcel hace nueve meses, ya que se encontraba cumpliendo una condena por dos violaciones.