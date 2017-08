El ministro de Gobierno Emilio Baistrocchi habló sobre el supuesto ingreso del dinero al Penal de Hugo Uzair (el ex intendente de 9 de Julio) y confirmó que este desafortunado episodio no será investigado como un delito de Flagrancia (sería el primero). Esto no solo tiene que ver con que el hecho se registró antes de ponerse en marcha el nuevo sistema acusatorio sino que será visto como "una contravención contra las reglas del Servicio Penitenciario", según explicó en radio Sarmiento.

Baistrocchi admitió el mal procedimiento del ex intendente quien fue encontrado infraganti con la intención de pasarle $1500 a su hermano quien está preso sospechado de ser parte de una de las narcobandas que cayeron en el megaoperativo de la Federal.