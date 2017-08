"El titular de este teléfono ha ganado $175 mil, un Smarth TV y un celular de alta gama. ¡Felicidades!", con este anuncio comienza un camino engorroso y lamentable para las personas que se ilusionan con que puede ser cierto. Entre tantas estafas telefónicas que se realizan desde hace años, se gestó una nueva que le brinda a los damnificados la posibilidad de "activar" su premio con la sola condición de abrir una cuenta bancaria en el Banco Nación de Córdoba (n°1570). Pero -al indagar en las condiciones de transferencia del dinero que se acreditaría durante las primeras 24 horas – los engañados descubren que se deben hacer cargo de los gastos administrativos (un supuesto contador público y un escribano que realizarán el trámite) a cambio de un depósito de $4000. En realidad, los supuestos voceros de la empresa (comunicadores del premio) explicarán que esos gastos tienen un costo total de $16 mil pero que – por buena voluntad- se ingresarán sus datos a una base donde se ubican las personas con bajos recursos. De esta manera, podrán gozar del beneficio de hacer el trámite por la mitad del dinero. Pero eso no es todo. "Si no tiene los 8 mil pesos no se preocupe. Podrá depositar 4 mil y cuando se le acredite el dinero, paga los 4 mil restantes", le explican a los estafados.

La sorpresa también saltará cuando descubra que, bajo la Ley n° 25.413 se genera el impuesto a los créditos y débitos bancarios que correrán por cuenta del solicitante de la cuenta (o sea, del damnificado). Además, de no poder realizar el trámite dentro de las primeras horas comenzará a correr un interés (que se actualiza cada 72 horas) por el "congelamiento del premio ganado" el cual consta de $1500 cada tres días.

Una de las empresas fantasmas que realiza las estafas

Electronics 4K es una de las supuestas firmas que se encargan de "engañar" a los sanjuaninos. Dicen que son una empresa marplatense que tiene una cuenta en un banco de Córdoba. La apertura de la misma corre a cuenta de la víctima junto a los gastos que genera el proceso. Para que la llamada sea más efectiva, un representante y asesor explica que el premio se otorga por un sorteo entre los titulares de 1500 números telefónicos (aunque no poseen datos personales de la víctima pero luego se los solicitan).

En esta oportunidad, el supuesto asesor de marketing y publicidad, Gustavo Andrés Muñoz, brindó a una periodista de sanjuan8.com las "bases y condiciones" para acceder al jugoso premio.

ADVERTENCIA! los siguientes datos fueron proporcionados por una empresa estafadora.

Detalles

"Este concurso nace con la iniciativa, con la intención de impulsarnos al mercado y comercio a través del marketing que genera este sorteo y su posterior corto publicitario, pretende promover en el mercado una amplia gama de productos exitosos en otros países, recorre dos principios fundamentales para la tecnología: el mercado y la innovación de aparato móvil de alta definición, siempre ligado a mejorar la calidad en las presentaciones de nuestros clientes. El usuario beneficiado se responsabiliza de la documentación legal de premios.

1) Mayor de 18 años.

2) Ser poseedor de un aparato móvil activo.

3) ser argentino o extranjeros residentes en cualquier comunidad autónoma (países limítrofes incluidos). Modalidad fueron seleccionadas 5.000 líneas, al azar por la web, de las cuales 1.500 líneas salieron ganadoras para reclamar, legalmente su premio, usted debe llamar a la empresa desde el aparato móvil ganador.

Condiciones

El mismo sorteo es al azar y siguiendo las indicaciones pertinentes de ley vigente la comunicación de cualquier dato personal a través del formulario de internet, supondrá la aceptación expresa de la política de protección de datos recogida más abajo el usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que puedan existir (como por ejemplo los de chat, foros de opinión o páginas abiertas al público que ofrece o puede ofrecer en su sede web y a no emplearlos para incurrir en actividades ilícitas o contrarias a la buena fe y al ordenamiento jurídico; difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo-ilegal, o atentatorio contra los derechos humanos; provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de, de sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados. No garantiza que la web y el servidor estén libres de virus y no se hace responsable de los posibles daños o perjuicios que se puedan derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico, motivados por causas ajenas a de retrasos o bloqueos en el uso de este sistema electrónico causados por deficiencias de líneas telefónicas o sobrecargas en el sistema de internet o en otros sistemas electrónicos, así como también de daños que puedan ser causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera del control de:

- Se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su sede web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que presta como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados. La utilización de la web, implica la aceptación de cada una de las condiciones incluidas en este aviso legal, y por lo tanto, es necesario que se lea atentamente. También puede haber algunos servicios ofrecidos en este sitio web sometidos a condiciones particulares propias que complementan las contenidas en este aviso legal y en consecuencia hace falta leerlas y aceptarlas previamente. Perseguirá el incumplimiento de las anteriores condiciones así como cualquier utilización indebida de los contenidos presentados en este sitio web ejerciendo todas las acciones civiles y penales que les puedan corresponder en derecho. En relación a los servicios a disposición de los usuarios a través de registro previo, todos los datos se mantienen en la más estricta privacidad de acuerdo con la legislación vigente. Cumple esta legislación respecto a la protección de datos personales de sus suscriptores y los mantiene en la más estricta confidencialidad de acuerdo con lo dispuesto en la ley orgánica sobre protección de datos de carácter personal (lopd), así como en lo dispuesto en la ley de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico. Los posibles conflictos relativos a esta web se regirán exclusivamente.

Opciones para retiro del dinero

1º- opción, es presentarse el día previsto a la entrega del premio en nuestra empresa aquí será recibido por las autoridades de la companía, donde se realizaran una serie de documentación con respecto a la transferencia bancaria, como clearing sellado bancario.

El dia previsto al depósito bancario debe presentar un comprobante de pago el que certifica que se responsabilizo del impuesto bancario desde su provincia mas celular ganador con su respectivo chip, en la primera opción el gasto administrativo que corre por cuenta del titular de la cuenta es de 16.000 $ debido que la companía a denominado este evento una estrategia de publicidad, si el vinculado accede a una serie de fotografías en el momento de recibir un cheque de publicidad . Se responsabiliza del 50% de este impuesto dejando el 50% al titular de la cuenta.

2º- opción si por situación que no le compete a la firma no se puede presentar el dia previsto a la entrega del premio en nuestra empresa, la compania mediante una transferencia bancaria realiza un deposito bancario del monto administrativo beneficiado. por medida de seguridad tanto para el ganador como para esta compania se trabaja con unidades bancarias como macro, santander río, banco nación, como unidades de pagos norteamericana. En esta opción el gasto de clearing bancario sellado timbrado, apertura de cuenta bancaria, el valor es de 16.000 $ la compania se responsabiliza del 50% de este impuestos si accede a la publicidad , es decir 50 % la empresa 50 % el ganador de esta manera se responsabiliza del gasto administrativo una vez realizado el pago la carpeta es derivada a la administración federal de los ingresos publicos, lo cual se estará comunicado un técnico legal de impositiva (afip), donde se realiza una declaración jurada en función del iva al impuestos a la ganancia declarando de esta manera de donde obtuvo este valor administrativo.

Una vez realizada la declaración jurada se deriva la carpeta al banco central de la provincia de córdoba, donde el banco realiza la liberación de las cuentas bancarias y apertura de las mismas, en función de la ley 25.413 inciso a.b.c, ley cualitativa , luego de la liberación de las cuentas la carpeta se regresa a la empresa donde ya nos encontraríamos en condición de viajar hacia el lugar de origen del ganado. el día previsto a la entrega se presentarán en su domicilio una comitiva conformada.

Por representante de afip, comisionista de la firma, contador, escribano, y un estaf de publicidad, esta comitiva lo trasladará hasta el banco que se le asistió a su carpeta, donde tras ventanilla del banco extraerá el depósito en pesos en efectivo, desde ya felicidad por este gran beneficio obtenido dentro de este gran evento esperamos su pronta participación.

Ley nº 25.413

sancionada: marzo 24 de 2001. promulgada: marzo 24 de 2001.

El Senado y Cámara de Diputados de la nación argentina reunidos en congreso, etc. sancionan con fuerza de ley:

ley de competitividad

artículo 1º : establécese un impuesto cuya alícuota será fijada por el poder ejecutivo nacional hasta un máximo del seis por mil (6 ‰) a aplicar sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria. el impuesto se hallará a cargo de los titulares de las cuentas respectivas, actuando las entidades financieras como agentes de liquidación y percepción. el impuesto se devengará al efectuarse los créditos y débitos en la respectiva cuenta corriente.