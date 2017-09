Mató a su novio rugbier y dice seguir enamorada de él

"No, no lo vi. Si me hubiese dado cuenta de que él se cayó, no me voy. La verdad es que no lo vi". La frase, dicha con un tono pausado, corresponde a Julieta Silva (29), la mujer acusada del homicidio del rugbier Genaro Fortunato (25).





La declaración la realizó ante Medios Andinos, en un adelanto de una entrevista que se pondrá al aire el próximo lunes en TV Andina.





En relación a este punto hay que recordar que el jueves pasado se le realizó a Silva un peritaje oftalmológico en el hospital Schestakow de San Rafae l





La medida fue ordenada por la Justicia y servirá como un elemento más a la causa, en este caso para establecer si, tal como aduce la defensa de Silva, la mujer no vio a Genaro tendido en el suelo.





También la acusada hizo referencia a lo que ocurrió dentro del boliche: "Hubo una discusión dentro del boliche, como bien conté, no fue entre nosotros, fue una discusión con un tercero y eso se ha podido comprobar", relató.





Resaltó también que fue ella quien llamó a la ambulancia luego de que el trapito le dijo que había atropellado a Genaro. "No tenía motivos...ni nada. No existió ninguna discusión entre nosotros", reiteró.

También explicó por qué razón decidió no ver el cadáver de su novio cuando se dio cuenta que estaba muerto: "El trapito me dijo que le había pisado la cabeza y no me quise acercar por eso, porque no podía creerlo y tenía esperanzas en la ambulancia", dijo al periodista de Sitio Andino.





En la entrevista Silva revela cómo era la relación con Fortunato y asegura: "Estoy enamorada aún de Genaro".